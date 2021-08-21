21 серпня в світі відзначають Всесвітній день Аватара та Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День незалежності Латвії

День молоді в Марокко.

Цей день в історії:

1415 — португальці завоювали Сеуту.

1627 — У Києві випущено перший словник української мови “Лексикон словенороський “ Памви Беринди.

1652 — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула.

1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.

1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза“ (“Джоконда“), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.

1914 — засновано футбольний клуб “Васко да Гама“.

1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.

1919 — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільнив від червоних Житомир.

1924 — радянський полярний льотчик Б. Чухновський уперше у світі провів розвідку криги в районі Нової Землі, Баренцева та Карського морів.

1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.

1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.

1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення “Празької весни“.

1996 — заснована відзнака Президента України — орден “За мужність“.

1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.

2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на “Верховний Архієпископ Києво-Галицький“ і переніс осідок до Києва.

2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

2013 — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетного удару з використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

21 серпня православні вшановують пам’ять святителя Еміліана, єпископа Кизичеського, святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського та преподобного Григорія, іконописця Печерського.

Прикмети погоди:

Спекотний день – до теплої осені, дощовий – восени багато опадів буде;

Якщо сьогодні буде дощ – буде до Бабиного літа погана погода.

Іменини сьогодні святкують: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.