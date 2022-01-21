Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1506 – за розпорядженням римського папи Юлія II утворюється армія Ватикану
1542 – англійський парламент засудив за державну зраду дружину Генріха VIII Катерину Говард
1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ та його втеча до Путивля
1701 – Петром I підписується Указ про створення першої інженерної школи
1732 – Рештська угода Росії з Персією
1790 – день створення гільйотини
1793 – Людовик XVI, король Франції, гільйований на Площі Революції
1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинації від віспи
1846 – надруковано перший номер англійської газети Лондон Дейлі Ньюз
1846 – побачив світ перше твір Ф. Достоєвського повість Бідні люди
1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військові
1911 – перше автомобільне ралі в Монте Карло
1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення про возз’єднання Закарпаття з Україною
1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
1925 – визнання СРСР Японією
1932 – угода між СРСР і Фінляндією про ненапад і мирне вирішення конфліктів
1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа має впасти у 2151 році
1954 – у США спускається на воду перший підводний човен з атомним реактором Наутілус
1977 – В Італії дозволяються аборти
1978 – Олекса Гірник здійснив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації
1989 – 120-річна американка Августа Бунж стала пра-пра-прабабусею
2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів
- 1338 – Карл V, король Франції з 1364 року
- 1732 – П’єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург
- 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї
- 1880 – Джордж ван Бісбрук, бельгійсько-американський астроном
- 1889 – Едіт Толкієн, дружина письменника Джона Толкієна
- 1905 – Крістіан Діор, французький кутюр’є
- 1905 – Ванда Львівна Василевська, польська та радянська письменниця
- 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат “Оскара”
- 1924 – Бенні Хілл, всесвітньо відомий британський комік
- 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак та актор
- 1941 – Річі Хейвенс, американський темношкірий фолк-музикант
- 1957 – американська актриса Джина Девіс, лауреатка “Оскара”
- 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британської групи Massive Attack
- 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету Spice Girls, нині сольна виконавиця
21 січня – останнє свято у зимовому календарі. Цей день відомий як “виряджання” чи “вигнання” свят. Настають робочі будні, проте в цей день ще ніхто не працював, тому й казали, що “пів-Івана ложки полоще”.
Наші пращури помітили, якщо в цей день буде негода, то буде спекотне літо. Цього дня приймали та пригощали кумів, щоб діти росли здоровими та щасливими. Куми у відповідь обдаровували своїх хрещеників. Приносили рушник і мило, щоб дитина росла здоровою. Вважалося, що якщо вимити малюка цим милом, це допоможе захистити його від пристріту та хвороб.
У цей день православні вшановують пам’ять святителя Еміліана, єпископа Кізицького, який жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина (813-820).
Прикмети
- Вікна в домі запотіли – до відлиги
- Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає
- Сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним
Чого не можна робити сьогодні
- Суворо заборонено їсти перед дзеркалом
- Не рекомендується одягати темний та несвіжий одяг
- Не варто в цей день стояти проти вітру
- Не варто ігнорувати заклики інтуїції
Іменини: Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.