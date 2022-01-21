Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1506 – за розпорядженням римського папи Юлія II утворюється армія Ватикану

1542 – англійський парламент засудив за державну зраду дружину Генріха VIII Катерину Говард

1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ та його втеча до Путивля

1701 – Петром I підписується Указ про створення першої інженерної школи

1732 – Рештська угода Росії з Персією

1790 – день створення гільйотини

1793 – Людовик XVI, король Франції, гільйований на Площі Революції

1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинації від віспи

1846 – надруковано перший номер англійської газети Лондон Дейлі Ньюз

1846 – побачив світ перше твір Ф. Достоєвського повість Бідні люди

1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військові

1911 – перше автомобільне ралі в Монте Карло

1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення про возз’єднання Закарпаття з Україною

1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому

1925 – визнання СРСР Японією

1932 – угода між СРСР і Фінляндією про ненапад і мирне вирішення конфліктів

1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа має впасти у 2151 році

1954 – у США спускається на воду перший підводний човен з атомним реактором Наутілус

1977 – В Італії дозволяються аборти

1978 – Олекса Гірник здійснив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації

1989 – 120-річна американка Августа Бунж стала пра-пра-прабабусею

2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів

Сьогодні народилися
  • 1338 – Карл V, король Франції з 1364 року
  • 1732 – П’єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург
  • 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї
  • 1880 – Джордж ван Бісбрук, бельгійсько-американський астроном
  • 1889 – Едіт Толкієн, дружина письменника Джона Толкієна
  • 1905 – Крістіан Діор, французький кутюр’є
  • 1905 – Ванда Львівна Василевська, польська та радянська письменниця
  • 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат “Оскара”
  • 1924 – Бенні Хілл, всесвітньо відомий британський комік
  • 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак та актор
  • 1941 – Річі Хейвенс, американський темношкірий фолк-музикант
  • 1957 – американська актриса Джина Девіс, лауреатка “Оскара”
  • 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британської групи Massive Attack
  • 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету Spice Girls, нині сольна виконавиця

21 січня – останнє свято у зимовому календарі. Цей день відомий як “виряджання” чи “вигнання” свят. Настають робочі будні, проте в цей день ще ніхто не працював, тому й казали, що “пів-Івана ложки полоще”.

Наші пращури помітили, якщо в цей день буде негода, то буде спекотне літо. Цього дня приймали та пригощали кумів, щоб діти росли здоровими та щасливими. Куми у відповідь обдаровували своїх хрещеників. Приносили рушник і мило, щоб дитина росла здоровою. Вважалося, що якщо вимити малюка цим милом, це допоможе захистити його від пристріту та хвороб.

У цей день православні вшановують пам’ять святителя Еміліана, єпископа Кізицького, який жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина (813-820).

Прикмети

  • Вікна в домі запотіли – до відлиги
  • Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає
  • Сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним

Чого не можна робити сьогодні

  • Суворо заборонено їсти перед дзеркалом
  • Не рекомендується одягати темний та несвіжий одяг
  • Не варто в цей день стояти проти вітру
  • Не варто ігнорувати заклики інтуїції

Іменини: Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.

 

 