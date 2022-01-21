Сьогодні народилися

1338 – Карл V, король Франції з 1364 року

1732 – П’єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург

1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї

1880 – Джордж ван Бісбрук, бельгійсько-американський астроном

1889 – Едіт Толкієн, дружина письменника Джона Толкієна

1905 – Крістіан Діор, французький кутюр’є

1905 – Ванда Львівна Василевська, польська та радянська письменниця

1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат “Оскара”

1924 – Бенні Хілл, всесвітньо відомий британський комік

1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак та актор

1941 – Річі Хейвенс, американський темношкірий фолк-музикант

1957 – американська актриса Джина Девіс, лауреатка “Оскара”

1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британської групи Massive Attack

1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету Spice Girls, нині сольна виконавиця

21 січня – останнє свято у зимовому календарі. Цей день відомий як “виряджання” чи “вигнання” свят. Настають робочі будні, проте в цей день ще ніхто не працював, тому й казали, що “пів-Івана ложки полоще”.

Наші пращури помітили, якщо в цей день буде негода, то буде спекотне літо. Цього дня приймали та пригощали кумів, щоб діти росли здоровими та щасливими. Куми у відповідь обдаровували своїх хрещеників. Приносили рушник і мило, щоб дитина росла здоровою. Вважалося, що якщо вимити малюка цим милом, це допоможе захистити його від пристріту та хвороб.

У цей день православні вшановують пам’ять святителя Еміліана, єпископа Кізицького, який жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина (813-820).

Прикмети

Вікна в домі запотіли – до відлиги

Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає

Сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним

Чого не можна робити сьогодні

Суворо заборонено їсти перед дзеркалом

Не рекомендується одягати темний та несвіжий одяг

Не варто в цей день стояти проти вітру

Не варто ігнорувати заклики інтуїції

Іменини: Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.