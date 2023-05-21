21 травня 1969 року народився український опозиційний журналіст грузинського походження Георгій Гонгадзе. Він також відомий як громадський діяч, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда".

Джерело: #Букви.

Георгій Гонгадзе народився в Тбілісі, але в 20-річному віці переїхав до Львова, куди перевівся на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Він став активним громадським діячем, вступив до лав партії “Народного Руху України” і Студентського Братства.

В Україні Георгій став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного Руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ. У квітні 2000 року Ґонґадзе заснував інтернет-видання “Українська правда”.

16 вересня 2000 року, близько 22:30, журналіст та засновник видання “Українська правда” Георгій Гонгадзе пішов з роботи, але додому так і не повернувся. У листопаді того ж року в лісі біля Таращі було знайдено його понівечене тіло, без голови. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.

За цей час, завдяки зусиллям родини, журналістської спільноти та міжнародних організацій вдалось досягти часткового правосуддя. Усі виконавці злочину понесли покарання. Однак замовника убивства Георгія Гонгадзе офіційно так і не названо.

Керівництво МВС та СБУ, що мали безпосередній стосунок до зникнення Георгія Гонгадзе, намагалися всіляко заплутати хід розслідування, слідство спеціально затягували. Через інтриги спецслужби й монополію державної влади на слідство з судочинством, юристам вдалося домогтися розсекречення тільки половини справи Георгія Гонгадзе: СБУ повністю розсекретила свою частину матеріалів у цій справі. МВС ж розсекретило більшу частину матеріалів, а решту вважає такою, що не підлягає розсекреченню. Генпрокуратура, переглянувши гриф секретності 227 матеріальних носіїв, розсекретила 103 документи, а 91 документ перевела в режим “для службового користування”.

28 листопада очільник Соціалістичної партії України Олександр Мороз на засіданні Ради повідомив, що має аудіозаписи, які вказують на причетність найвищого керівництва держави до вбивства журналіста. Ці записи зробив співробітник служби охорони президента Леоніда Кучми, майор Микола Мельниченко. Кучма заперечив усі звинувачення на свою адресу.

У березні 2008 року Апеляційний суд Києва виніс вирок трьом виконавцям убивства. Варто зазначити, що ніхто з обвинувачених повністю свою провину не визнав. Костенко й Попович отримали по 12 років в’язниці, Протасова засудили до 13 років.

22 березня 2016 року тіло Георгія Гонгадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі в Києві після проведення траурної церемонії. Відомо, що він сам був парафіянином цієї церкви. Міністерство культури України не давало дозволу на поховання тіла Георгія Гонгадзе на території церкви Миколи Чудотворця Набережного.

Указом Президента України Віктора Ющенка від 23 серпня 2005 року за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність, виявлену у відстоюванні ідеалів демократії та свободи слова, вірність журналістській справі Георгію Гонгадзе присвоєно звання Герой України з відзнакою ордена Держави (посмертно). Нагородні атрибути звання Герой України (орден Держави та мініатюру ордена, Грамоту про присвоєння звання Герой України) передав вдові загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Мирославі президент України П. О. Порошенко 21 березня 2016 року.

Сьогодні дружина Георгія Мирослава Гонгадзе опублікувала допис у Facebook, присвячений пам’яті про чоловіка: “21 травня виповнилося б 54 роки Георгію Гонгадзе. У позаминулому році до Всесвітнього дня свободи преси вийшла англомовна версія документального фільму “Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуку правди”. Виконавці вбивства засуджені, але за двадцять років офіційне слідство так і не встановило замовника – і у колег Георгія Гонгадзе залишаються запитання. У фільмі Максима Камєнева, Наталі Гуменюк та Анни Цигими їх ставлять і відповідають на них відомі журналісти, які займалися справою Гонгадзе, а також близькі й друзі Георгія. П’ять років тому було засновано премію імені Георгія Гонгадзе”.

“Премія Гонгадзе є відзнакою для тих, хто відважно, відповідально і новітньо творить для України нові шляхи у пошуку Правди й збереженні Довіри. Я хочу, щоб ця премія слугувала, як колись Георгій, певним барометром у журналістському середовищі.”, – відзначила вона.