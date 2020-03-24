У прокуратурі Херсонської області розповіли як в Ізраїль з Херсону намагалися незаконно вивезти 21 тисячу медичних масок.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

“Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста, які під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 214, намагалися експортувати до Ізраїлю 21 тис. медичних масок вартістю понад 1 млн грн.”, – говориться в повідомленні.

Уточнюється, що рішенням суду в даний момент вже накладено арешт на вантаж.

В той же час досудове розслідування за статтями “зловживання владою або службовим становищем” і “замах на злочин” триває.