21 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день миру: свято було засновано у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року Генасамблея ООН запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний Всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – Рожаниці
- Вірменія – День Незалежності
- Беліз – День Незалежності
- Мальта – День Незалежності
- Бразилія – День посадки дерев
Цього дня у світі:
- 1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.
- 1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.
- 1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.
- 1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.
- 1962 — після 48 років відсутності в РРФСР з двома концертами прибув І. Стравінський.
- 1991 — на референдумі 99 % виборців проголосували за незалежність Вірменії.
- 1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.
- 2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.
- 2019 — старт українського фестивалю “Comic Con Ukraine 2019” у Києві.
Яке сьогодні церковне свято:
21 вересня у православ’ї відзначається одне з головних релігійних свят у році – Різдво Пресвятої Богородиці або друга Пречиста. Різдвом в християнстві називають народження. У цей день віруючі відзначають народження на світ Діви Марії, захисниці всіх людей, яка стала земною матір’ю Ісуса Христа.
Прикмети:
- Якщо яскраво-червоний захід або світанок — до вітряної та дощової погоди.
- Якщо, з ранку іній на траві — до негоди.
- Якщо на деревах павутини багато — до тепла.
- Перелітні птахи низько летять — до похолодання.
Традиції:
- У цей день віруючі відвідують богослужіння і вимовляють молитви Богородиці. Прочитати молитву можна і вдома, якщо немає можливості відвідати храм.
- На Другу Пречисту бездітні жінки моляться Діві Марії про народження дитини і радості материнства. А вагітні просять легких пологів і міцного здоров’я дитині.
- Також з цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. У народі говорили: “Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста”.
- Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.
Іменини цього дня відзначають:
Іван, Георгій, Марія.
- За даними синоптиків у середу, 21 вересня, частину України накриють опади у вигляді дощів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 20 вересня.