21 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. За церковним календарем у християн сьогодні одне із найголовніших свят у році - Різдво Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день миру: свято було засновано у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року Генасамблея ООН запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний Всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – Рожаниці

Вірменія – День Незалежності

Беліз – День Незалежності

Мальта – День Незалежності

Бразилія – День посадки дерев

Цього дня у світі:

1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.

1962 — після 48 років відсутності в РРФСР з двома концертами прибув І. Стравінський.

1991 — на референдумі 99 % виборців проголосували за незалежність Вірменії.

1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

2019 — старт українського фестивалю “Comic Con Ukraine 2019” у Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

21 вересня у православ’ї відзначається одне з головних релігійних свят у році – Різдво Пресвятої Богородиці або друга Пречиста. Різдвом в християнстві називають народження. У цей день віруючі відзначають народження на світ Діви Марії, захисниці всіх людей, яка стала земною матір’ю Ісуса Христа.

Прикмети:

Якщо яскраво-червоний захід або світанок — до вітряної та дощової погоди.

Якщо, з ранку іній на траві — до негоди.

Якщо на деревах павутини багато — до тепла.

Перелітні птахи низько летять — до похолодання.

Традиції:

У цей день віруючі відвідують богослужіння і вимовляють молитви Богородиці. Прочитати молитву можна і вдома, якщо немає можливості відвідати храм.

На Другу Пречисту бездітні жінки моляться Діві Марії про народження дитини і радості материнства. А вагітні просять легких пологів і міцного здоров’я дитині.

Також з цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. У народі говорили: “Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста”.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.

Іменини цього дня відзначають:

Іван, Георгій, Марія.