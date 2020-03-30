У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що одна п'ята частина хворих в Україні коронавірусом COVID-19 - люди у віці від 30 до 39 років.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу міністерства.

За його словами, більше в країні на даний момент хворіють жінки – 52%.

Водночас більше 60% хворих це люди у віці молодше 60 років.

Якщо ми подивимося по віковій групі, то в процентному співвідношенні серед захворілих 22% – це люди у віці від 50 до 59 років, 21% – це люди у віці від 30 до 39 років і 20% – люди від 40 до 49 років“, – розповів Ляшко.