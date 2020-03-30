Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу міністерства.
За його словами, більше в країні на даний момент хворіють жінки – 52%.
Водночас більше 60% хворих це люди у віці молодше 60 років.
Якщо ми подивимося по віковій групі, то в процентному співвідношенні серед захворілих 22% – це люди у віці від 50 до 59 років, 21% – це люди у віці від 30 до 39 років і 20% – люди від 40 до 49 років“, – розповів Ляшко.
30.03.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції�
Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 29. März 2020
- Станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання COVID-19.