Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу міністерства.

За його словами, більше в країні на даний момент хворіють жінки 52%.

Водночас більше 60% хворих це люди у віці молодше 60 років.

Якщо ми подивимося по віковій групі, то в процентному співвідношенні серед захворілих 22% це люди у віці від 50 до 59 років, 21% це люди у віці від 30 до 39 років і 20% люди від 40 до 49 років, розповів Ляшко.

30.03.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції�

Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 29. März 2020