Про це інформує пресслужба МВС України.
Зараз відомо про 21 загиблого унаслідок атаки РФ, серед яких три дитини. 91 особа звернулася за медичною допомогою.
Також госпіталізовано 54 людини (серед них – 4 дитини), із них 34 особи у важкому стані. Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, наслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Від ДСНС залучено 319 чол. та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.
Завтрашній день, 15 липня, у Вінниці та області оголошений днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.
Відомо, що сьогодні у Вінниці мав відбутись концерт української співачки Roxolana. Однак під час сьогоднішнього ракетного обстрілу міста постраждало декілька членів команди виконавиці. Один із них — загинув.
Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.
Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.
Однією з дітей, що загинули, була маленька Ліза. Вона із мамою йшли на курси розвитку – останнє сторіз із дитиною мати (за життя якої зараз боряться лікарі) записала за 20 хвилин до російської атаки.
Дитина загинула у візочку. Її мамі Ірині відірвало ногу.
- В Україні пропонують створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.