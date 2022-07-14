Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Завтра оголошений день жалоби за 21 загиблим, серед яких троє дітей.

Про це інформує пресслужба МВС України.

Зараз відомо про 21 загиблого унаслідок атаки РФ, серед яких три дитини. 91 особа звернулася за медичною допомогою.

Також госпіталізовано 54 людини (серед них – 4 дитини), із них 34 особи у важкому стані. Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, наслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Від ДСНС залучено 319 чол. та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

Завтрашній день, 15 липня, у Вінниці та області оголошений днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.

Відомо, що сьогодні у Вінниці мав відбутись концерт української співачки Roxolana. Однак під час сьогоднішнього ракетного обстрілу міста постраждало декілька членів команди виконавиці. Один із них — загинув.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.

Однією з дітей, що загинули, була маленька Ліза. Вона із мамою йшли на курси розвитку – останнє сторіз із дитиною мати (за життя якої зараз боряться лікарі) записала за 20 хвилин до російської атаки.

Дитина загинула у візочку. Її мамі Ірині відірвало ногу.