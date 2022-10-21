21 жовтня відзначають Всесвітній день йододефіциту, Всесвітній день шампанського, а також - День базіки. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять святих Трифона і Пелагеї.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день йододефіциту: мета цього дня – поінформованість населення про потреби організму в йоді та висвітлення наслідків дефіциту цього мікроелементу для здоров’я.

Всесвітній день шампанського: свято відзначається щорічно у передостанню п’ятницю жовтня. Шампанське виникло випадково в одному з холодних регіонів Франції. Через зміну погоди в сторону зниження процес бродіння вина перервався. А коли температура підвищилася, бродіння відновилося. Однак цього разу зупинити його не вдалося. Так і виник напій з бульбашками.

День базіки: цей день відзначають у більшій частині країн Європи та Америки. Присвячене воно тим людям, які постійно говорять, як малі діти. Історія свята невідома, проте існує думка, що його заснував хтось з таких людей.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Єгипет – День військово-морського флоту

Гондурас – День збройних сил

Китай, Тайвань – День китайців за кордоном

Велика Британія – День яблука та День пам’яті Трафальгарської битви

Індія – День пам’яті полеглих поліцейських

Сомалі, Судан – День революції

Цього дня у світі:

1056 — диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою “Остромирове Євангеліє”. Це найдавніша зі збережених до нашого часу східнослов’янських рукописних книг. Її 294 аркуші прикрашені прекрасними заставками, трьома великими мініатюрами.

1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.

1596 — укладена Берестейська унія, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського.

1665 — українські козаки на чолі з гетьманом І. Брюховецьким підписали Московські статті, за якими визначалися взаємини козаків з Московським царством.

1805 — Трафальгарський бій, в якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромив франко-іспанський флот.

1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.

1897 — у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1921 — Василь (Липківський) висвячений на митрополита УАПЦ.

Микола Лемик під час процесу у Львівському окружному суді, 1933 р.

Микола Лемик під час процесу у Львівському окружному суді, 1933 р. 1933 — Микола Лемик за наказом ОУН виконав атентат у радянському консульстві у Львові на знак протесту проти Голодомору — вбив начальника канцелярії консульства, чекіста О. Майлова.

1940 — почався переїзд урядових установ Литовської РСР з Каунаса до нової столиці — Вільнюса.

1944 — у “Бермудському трикутнику” загадково зник екіпаж кубинського судна “Рубікон”.

1950 — набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

1966 — у Вельсі відбулась Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикона на прилегле село.

1991 — здійснений перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

1993 — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом Київським і всієї Руси-України.

1995 — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святих Трифона і Пелагеї.

Трифон жив у XVI столітті на території одного із сіл Архангельської губернії. З дитинства він відчував потребу служити Богу як інока, і ще більше зміцнився в своїх намірах після того, як почув у храмі слова про те, що ченці стають Божими обранцями.

Свята Пелагея раніше вела розпусний спосіб життя, будучи танцівницею і блудницею. Але одного разу в Антіохію з’їхалися священики з усієї Сирії, і один з єпископів щиро молився за Пелагею, що вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. Про те, що серед них знаходиться жінка, ченці не знали до самої смерті Пелагеї.

Прикмети:

Хмари на Пелагею низько пливуть – до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.

Традиції:

В народі 21 жовтня називали Трифон і Пелагія. Наші предки починали готуватися до зими. Жінки йшли на базар і купували шубу. А ще починали готувати солоні огірки на зиму.

Також сьогодні заборонено байдикувати, ображатися і сваритися. Утримайтеся від будь-яких розмов з незнайомими людьми, не пліткуйте і нікого не обговорюйте.

Слов’яни вірили, що на Пелагею і Трифона молодим дівчатам не можна ходити в ліс. У цей час там лютує лісовик у пошуках легкої здобичі. Він може затягнути до себе в лігво, тому, якщо вже похід в ліс необхідний, вирушайте компанією.

Іменини цього дня відзначають:

Віктор, Василь, Дмитро, Володимир, Іван, Павло, Микола, Петро, Тетяна, Єлизавета, Марія, Пелагея, Надія.