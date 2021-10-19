Відповідне розпорядження з’явилося 19 жовтня на сайті Верховної Ради України.
До порядку денного внесено 14 пунктів. Зокрема, розглянуть законопроєкти “Про енергетичну ефективність” (№4507), “Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліційним офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації” (№0075) та “Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації “(№4527).
Позачергове засідання 21 жовтня ініціював президент України Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, на посаду першого заступника голови Верховної Ради обрали народного депутата від “Слуги народу” Олександра Корнієнка.
- 19 жовтня Верховна Рада розблокувала підписання закону про олігархів.