Відповідне розпорядження з’явилося 19 жовтня на сайті Верховної Ради України.

До порядку денного внесено 14 пунктів. Зокрема, розглянуть законопроєкти “Про енергетичну ефективність” (№4507), “Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліційним офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації” (№0075) та “Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації “(№4527).

Позачергове засідання 21 жовтня ініціював президент України Володимир Зеленський.