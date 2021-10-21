Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1056 — диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою “Остромирове Євангеліє”. Це найдавніша зі збережених до нашого часу східнослов’янських рукописних книг. Її 294 аркуші прикрашені прекрасними заставками, трьома великими мініатюрами.
1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.
1596 — укладена Берестейська унія, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського.
1665 — українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Брюховецьким підписали Московські статті, за якими визначалися взаємини козаків з Московським царством.
1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.
1897 — у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.
1944 — у “Бермудському трикутнику” загадково зник екіпаж кубинського судна “Рубікон”.
1950 — набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.
1991 — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.
1993 — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом Київським і всієї Руси-України.
1995 — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).
Яке сьогодні церковне свято:
Християни 21 жовтня вшановують пам’ять Пелагії Антіохійської, а також святого Трифона.
Прикмети:
Хмари на Пелагею низько – до морозу.
Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.
Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха і ясна погода.
Зірки 21 жовтня яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.
Іменини сьогодні у Пелагеї, Таїсії, Марії, Трифона, надії, Урсули, Павла, Тетяни, Миколи, Дмитра і Петра.