Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту. А ще сьогодні проводять Міжнародний день начос.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1056 — диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою “Остромирове Євангеліє”. Це найдавніша зі збережених до нашого часу східнослов’янських рукописних книг. Її 294 аркуші прикрашені прекрасними заставками, трьома великими мініатюрами.

1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.

1596 — укладена Берестейська унія, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського.

1665 — українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Брюховецьким підписали Московські статті, за якими визначалися взаємини козаків з Московським царством.

1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.

1897 — у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1944 — у “Бермудському трикутнику” загадково зник екіпаж кубинського судна “Рубікон”.

1950 — набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

1991 — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

1993 — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом Київським і всієї Руси-України.

1995 — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Яке сьогодні церковне свято:

Християни 21 жовтня вшановують пам’ять Пелагії Антіохійської, а також святого Трифона.

Прикмети:

Хмари на Пелагею низько – до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.

Іменини сьогодні у Пелагеї, Таїсії, Марії, Трифона, надії, Урсули, Павла, Тетяни, Миколи, Дмитра і Петра.