У середу, 21 жовтня, в світі відзначають День йододефіциту, День Трафальгарської битви в Великобританії, а також - День яблука в Англії.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день йододефіциту (World Iodine Deficiency Day) – щорічно 21 жовтня проводиться день профілактики йододефіцитних захворювань з метою інформування суспільства про важливість цього елементу в організмі людини, а також профілактики і лікування його дефіциту.

День Трафальгарської битви в Великобританії (Trafalgar Day) – це свято перемоги в 1805 році Королівського флоту над об’єднаним флотом Франції та Іспанії в найбільшій морській битві XIX століття.

День яблука в Англії (Apple Day) – щорічне свято, що відзначається з 1990 року за ініціативою благодійної організації Common Ground і присвячений фруктовим садам і зокрема – яблукам як символу різноманіття і багатства природи.

Також 21 жовтня в Єгипті відзначають День військово-морського флоту, а в Гондурасі – День збройних сил.

Православні свята 21 жовтня

У народі 21 жовтня шанують Трифона і Пелагею. Люди помічали, що наближення зими з кожним днем ​​ставало все більш відчутним. У цей період готували теплий одяг на зиму, перевіряли шуби, кожухи, взуття. А ще займалися заготовками і соліннями на зиму.

Прикмети:

Хмари на Пелагею низько пливуть – до морозу.

Якщо з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.

Якщо місяць в колах – до посушливого літа.

Ліс посірів – до морозу.

Що не можна робити:

У цей день не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.

Забороняється пліткувати, інакше всю зиму чекай неприємностей.

Також не можна байдикувати і розповідати комусь про поганих снах до заходу.

Іменинники: Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, ​​Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.

21 жовтня: цей день в історії

1520 – португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою.

1596 – укладена Брестська унія, по якій єпископи православної церкви на території Речі Посполитої визнали над собою владу папи.

1665 – гетьман Іван Брюховецький підписав Московські статті, за якими регулювалися взаємовідносини лівобережної Гетьманщини з Російським царством.

1858 – в Парижі вперше виконано канкан.

1897 – в Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1947 – початок Операції “Захід” з примусової масової депортації населення Західної України вглиб території СРСР.

Хто народився 21 жовтня

1833 – Альфред Нобель, шведський хімік і інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії.

1931 – Ніколь Курсель, французька актриса.

1956 – Керрі Фішер, американська актриса, сценарист, прозаїк.

1967 – Дмитро Гордон, український журналіст, телеведучий.

1968 – Мелора Уолтерс, американська актриса.

1970 – В Корейської церкви відбулося одночасне вінчання 777 пар.

1976 – Ендрю Скотт, ірландський актор.

1980 – Кім Кардашьян, американська фотомодель, актриса, зірка реаліті-шоу.