#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Всесвітній день йододефіциту (World Iodine Deficiency Day) – щорічно 21 жовтня проводиться день профілактики йододефіцитних захворювань з метою інформування суспільства про важливість цього елементу в організмі людини, а також профілактики і лікування його дефіциту.
День Трафальгарської битви в Великобританії (Trafalgar Day) – це свято перемоги в 1805 році Королівського флоту над об’єднаним флотом Франції та Іспанії в найбільшій морській битві XIX століття.
День яблука в Англії (Apple Day) – щорічне свято, що відзначається з 1990 року за ініціативою благодійної організації Common Ground і присвячений фруктовим садам і зокрема – яблукам як символу різноманіття і багатства природи.
Також 21 жовтня в Єгипті відзначають День військово-морського флоту, а в Гондурасі – День збройних сил.
Православні свята 21 жовтня
У народі 21 жовтня шанують Трифона і Пелагею. Люди помічали, що наближення зими з кожним днем ставало все більш відчутним. У цей період готували теплий одяг на зиму, перевіряли шуби, кожухи, взуття. А ще займалися заготовками і соліннями на зиму.
Прикмети:
- Хмари на Пелагею низько пливуть – до морозу.
- Якщо з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.
- Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.
- Зірки яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.
- Якщо місяць в колах – до посушливого літа.
- Ліс посірів – до морозу.
Що не можна робити:
- У цей день не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.
- Забороняється пліткувати, інакше всю зиму чекай неприємностей.
- Також не можна байдикувати і розповідати комусь про поганих снах до заходу.
Іменинники: Віктор, Володимир, Микола, Дмитро, Василь, Іван, Павло, Петро, Таїсія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія, Марія.
21 жовтня: цей день в історії
1520 – португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою.
1596 – укладена Брестська унія, по якій єпископи православної церкви на території Речі Посполитої визнали над собою владу папи.
1665 – гетьман Іван Брюховецький підписав Московські статті, за якими регулювалися взаємовідносини лівобережної Гетьманщини з Російським царством.
1858 – в Парижі вперше виконано канкан.
1897 – в Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.
1947 – початок Операції “Захід” з примусової масової депортації населення Західної України вглиб території СРСР.
Хто народився 21 жовтня
1833 – Альфред Нобель, шведський хімік і інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії.
1931 – Ніколь Курсель, французька актриса.
1956 – Керрі Фішер, американська актриса, сценарист, прозаїк.
1967 – Дмитро Гордон, український журналіст, телеведучий.
1968 – Мелора Уолтерс, американська актриса.
1970 – В Корейської церкви відбулося одночасне вінчання 777 пар.
1976 – Ендрю Скотт, ірландський актор.
1980 – Кім Кардашьян, американська фотомодель, актриса, зірка реаліті-шоу.