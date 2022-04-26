Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. Відомо, що 217 дітей загинуло та понад 391 поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Варто зазначити, що дані не остаточні. Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

Водночас 1 508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.