Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Варто зазначити, що дані не остаточні. Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

Водночас 1 508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.