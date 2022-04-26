Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Варто зазначити, що дані не остаточні. Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в місті Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.
Водночас 1 508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що російські окупанти у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями — це вияв “мужності”.
- Раніше у Маріуполі загинули маленькі артистки театру “Концепція” Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня. Вони обидві грали головну роль Люсі у виставі “Лев, Чаклунка, Платтяна шафа”.