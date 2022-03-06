За Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні вже близько 22 000 іноземців. Добровольці з 52 країн їдуть до України протистояти російській збройній агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Глава МЗС наголосив, що іноземці добровільно виявили бажання воювати пліч-о-пліч з українцями. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра.

Міністр не уточнив, яка точно кількість добровольців прямує, проте зауважив, що чисельність іноземного легіону близько 22 000.

За його словами, наразі у країні створено можливості для іноземців, котрі можуть та хочуть воювати проти російських варварів.

Водночас мобілізація вільних людей світу “просто вражає”.

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