Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
Глава МЗС наголосив, що іноземці добровільно виявили бажання воювати пліч-о-пліч з українцями. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра.
Міністр не уточнив, яка точно кількість добровольців прямує, проте зауважив, що чисельність іноземного легіону близько 22 000.
За його словами, наразі у країні створено можливості для іноземців, котрі можуть та хочуть воювати проти російських варварів.
Водночас мобілізація вільних людей світу “просто вражає”.
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