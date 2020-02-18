22-24 квітня 2020 року в КВЦ "Парковий" відбудеться другий експо-конгрес "Бізнес для розумних міст". Головна тема заходу – "Місто 5.0: Від дизайну до впровадження".

Під час експо-конгресу “Бізнес для розумних міст” йтиметься про те, як будуть виглядати майбутні міста та яку роль буде грати в них суспільство. Експерти презентують концепцію Суспільство 5.0, в якому людина опиниться в центрі комплексного використання технологій, буде жити в економіці, орієнтованій на послугах та споживачах.

Понад 150 спікерів із 30+ країн світу долучаться до експо-конгресу для того, щоб розкрити тему впровадження технологій, штучний інтелект та економіку спільних дій для розвитку розумних міст.

Серед вже підтверджених спікерів експо-конгресу “Бізнес для розумних міст”:

Вільям Т. Маннареллі, директор з нерухомості ФК “Барселона”, відповідальний за проект реновації стадіону Capm Nou;

Патрік Форет, директор бізнес-ініціатив та член правління Art Basel;

Лаура Тененбаум, всесвітньо визнана новаторка в галузі науки та кліматичних комунікацій NASA;

Метью Джордан-Танк, директор, Група сталої інфраструктури, ЄБРР;

Норіцугу Уемура, корпоративний керівник департаменту урядових та зовнішніх зв’язків MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION;

Том Рафтері, віце-президент SAP, футурист та інноваційний євангеліст в SAP.

Та ще понад 100 відомих міжнародних та вітчизняних експертів.

Володимир Пірус, голова правління ГО “Фонд розвитку міст”, кандидат економічних наук, у 2018-2019 рр. радник першого віце-прем’єр-міністра з питань розвитку інфраструктури міст, співорганізатор експо-конгресу “Бізнес для розумних міст” про унікальність цьогорічної події:

“Другий експо-конгрес “Бізнес для розумних міст” об’єднає непересічних міжнародних спікерів, більшість із яких вперше поділиться своєю експертизою з українською аудиторією. Захід виступить бізнес-платформою, де можна знайти ідеї, рішення, партнерів. А Київ стане містом, де можна буде отримати і поділитися знаннями у сфері розумних міст та пов’язаних з цим тематик. Запрошуємо бізнес-спільноту використати нагоду зав’язати ефективні бізнес-контакти та обмінятися досвідом для створення спільних ініціатив. А інвесторів – ознайомитися із перспективними стартап-проєктами, які будуть представлені під час заходу”.

Програму заходу цьогоріч поділено на три тематичні дні в атмосфері Smart City:

22 квітня. Від розумних міст до розумної нації. Обговорюватимуться питання міського розвитку в рамках Цілей сталого розвитку ООН, інклюзивної та екологічно дружньої інфраструктури, інновацій для розумних міст.

23 квітня. Управління, фінансування та технології в розумних містах. Створення нових міст. Експерти обговорять сучасні тенденції щодо розвитку існуючих та створення нових міст. Розкриють можливості, які штучний інтелект пропонує розумним містам. Подискутують як 5G та Internet of Things можуть змінити життя громадян та управління містом. Окрему увагу буде зосереджено на темі “Спорт нової ери” та його роль у розвитку міст.

24 квітня. Мистецтво покоління Z. Презентуються культурні та туристичні проекти, що сприяють розвитку бренду України. Обговорюватимуться бізнес рішення з реалізації мистецьких проектів для розумних міст.

Паралельно з основною програмою, протягом кожного із трьох днів експо-конгресу відвідувачі можуть долучитися до цікавої та інноваційної зони Експо.

Професор, д.е.н. Ірина Запатріна, голова правління Українського центру сприяння розвитку ППП, засновник Академії ППП, співорганізатор експо-конгресу “Бізнес для Розумних Міст” щодо особливостей програми:

“Крім основної програми заходу, що складається із трьох конгресів, шести конференцій та зони Експо, ми запланували додаткові заходи з ЄЕК ООН та Програмою “Об’єднані розумні міста”, а також спеціалізовані семінари та дискусії. Серед них, конференція “Обґрунтована політика для досягнення цілей сталого розвитку: сприяння узгодженості політики для сталої трансформації міст в Україні”, мастер-клас “Як фінансувати проекти розумних міст через державно-приватні партнерства”. У цих заходах візьмуть участь представники центральної та місцевих органів влади, агентств ООН та інших міжнародних організацій, національні та міжнародні експерти, представники ГО та науковці”.

Ознакомиться со спикерами, программой и приобрести билет можно на сайтах https://businessforsmartcities.com/ua/ и https://citycongress.biz

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