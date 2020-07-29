Спеціально до Дня незалежності України організатори влаштують два рекордні патріотичні флешмоби за участю 20 аеростатів, щоб показати всьому світу українську автентичність та єдність суспільства.

Фестиваль повітряних куль буде проходити у Макарівському районі з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм. До участі у заході запрошені повітроплавні екіпажі з різних регіонів України. Польоти аеростатів заплановані двічі на день: на світанку та ввечері перед заходом сонця.

Родзинкою фестивалю буде спроба встановлення двох рекордних флешмобів: “Найбільша кількість повітроплавців у вишиванках” та “Наймасовіше виконання гімну на повітряних кулях”. В рамках флешмобів учасники польотів з усієї країни піднімуться у небо на 20 аеростатах в автентичному українському вбранні та заспівають гімн України на світанку. Фестиваль “Монгольф’єрія. Я – громадянин” звеличує та підносить ген української культури задля єдності нації. Метою фестивалю є підняття морального духу у після карантинний період та формування громадянської позиції суспільства.

Як потрапити на фестиваль?

Охочі здійснити політ на аеростаті в рамках фестивалю мають попереднього придбати відповідний сертифікат. Для інших категорій учасників вхід на фестиваль безкоштовний, але за умови попередньої реєстрації на сайті фестивалю https://balloonfest.com.ua у якості волонтерів. Статус волонтера дозволить відвідати захід, а сам учасник має бути готовий допомогти у організаційних питаннях у місці проведення події. Локація фестивалю залежить від погодних умов та буде оголошена на сайті у серпні. Для входу на фестиваль для кожного учасника буде діяти дрес-код – обов’язковим є наявність в одязі автентичної української символіки або відповідний аксесуар. Організатори просять розглянути це не як обмеження, а навпаки – можливість самовираження та особистий внесок у популяризацію української культури.

Повітроплавання чутливо до погодних умов. Старти аеростатів можливі при відсутності сильного вітру, опадів і грози та інших метеорологічних факторів.

Організатори закликають слідкувати за оновленням інформації на сайті фестивалю.

Нагадаємо, що наприкінці червня та початку липня під Києвом відбувся двотижневий фестиваль повітряних куль “Мамо, я вдома”. У небо піднялися 17 аеростатів, влаштувавши справжню “українську Каппадокію”. Організаторами повітроплавних заходів є громадська спілка “Українське повітроплавне товариство” та повітроплавна компанія “Монгольф’єр”.