22 березня відзначають Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день Балтійського моря та Міжнародний день таксиста. Віряни сьогодні вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день водних ресурсів: міжнародний день ООН, запроваджений Генеральною Асамблеєю в 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 “Проведення Міжнародного дня водних ресурсів”). Резолюцією відзначено, що враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, яка не отримує широкого усвідомлення, 22 березня кожного року оголошується Міжнародним днем води, який починає відзначатися з 1993 року.

Міжнародний день Балтійського моря: 1986 року на 17-ому засіданні Хельсінкської Конвенції (ХЕЛКОМ) було прийняте рішення про щорічне святкування 22 березня Дня Балтійського моря. Екологічний стан в Балтійському морі залишає бажати кращого, оскільки після Другої світової війни тут, на морському дні, були облаштовані поховання хімічної зброї. Минули роки, вода поступово роз’їдає контейнери з хімікаліями, і отрути починають просочуватися назовні.

Міжнародний день таксиста: саме 22 березня 1907 року на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками. Лондонські візники назвали лічильник “таксиметр” – від французького “такс” (“плата”), і грецького “метрон” (“вимір”). З того часу індивідуальний міський транспорт почали називати таксі, а візників – таксистами.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Пуерто-Рико – День скасування рабства

Ліван, Йорданія – День Арабської ліги

Індія – 1 чайтра, Новий рік за індійським календарем

Казахстан – Науриз мейрами

Лаос – день Народної Партії

Японія – День телерадіомовлення

Цього дня у світі:

1312 — під тиском Філіпа IV Вродливого на В’єннському соборі Папа Римський Климент V розпустив чернечо-лицарський орден тамплієрів.

1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького. Переговори завершилися підписанням Березневих статей.

1841 — у США запатентовано виробництво крохмалю.

1848 — Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії.

1876 — прийнята конституція Іспанії.

1882 — конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.

1894 — проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.

1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.

1904 — у лондонській газеті “Іллюстрейтед Міррор” вперше у світі опублікована кольорова фотографія.

1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.

1922 — Польща відібрала Віленський край у Литви.

1933 — біля Мюнхена почав діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в’язнів.

1935 — в ефір вийшла перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.

1939 — Литва вимушено передала Німеччині Клайпеду (Мемель).

1941 — Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.

1943 — майже все населення білоруського села Хатинь винищене німецькими колабораційними підрозділами.

1945 — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван заснували в Каїрі Лігу арабських держав.

1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1963 — вийшов дебютний альбом Бітлз — Please Please Me.

1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 “Мрія” установлено 109 світових рекордів.

1993 — “Intel” представив свій перший оригінальний процесор Pentium.

1999 — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch

2000 — біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.

2006 — Папа Римський перестав використовувати титул “Патріарх Заходу”, що вживався з 450 року.

2016 — Брюссель здригається від терору. Пролунали 3 вибухи.

Яке сьогодні церковне свято:

22 березня в церковному календарі – день пам’яті сорока Севастійських мучеників (Сорок святих). Вони були воїнами римського XII легіону, які 320 року загинули біля міста Севастія (нині Сівас, Туреччина) через те, що відмовилися зректися християнської віри.

Прикмети:

Який сьогодні день такою погода буде ще 39 днів.

Чутно грім – чекайте на поганий врожай.

Вітер теплий – літо буде дощовим.

Багато сорок та галок – можна вже чекати на літнє тепло.

Традиції:

У цей день моляться сорока Севастійским мученикам, щоб їх рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.

Дуже популярним вважався обряд “топтати ряст”. Наші предки вірили, хто навесні зміг “потоптати ряст”, той буде щасливим і здоровим протягом всього року. Саме тому виходили на пагорби і шукали першу зелень. Також приговорювали: “Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати”.

Народне свято 22 березня 2023 року отримало назву Сороки. Є прикмета, що якщо в цей день нарахувати 40 птахів, то будеш здоровим і щасливим.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.