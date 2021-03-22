Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького. Переговори завершилися підписанням Березневих статей.

1841 — у США запатентовано виробництво крохмалю.

1882 — конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.

1894 — проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.

1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.

1904 — у лондонській газеті “Іллюстрейтед Міррор” вперше у світі опублікована кольорова фотографія.

1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.

1941 — Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.

1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 “Мрія” установлено 109 світових рекордів.

1993 — Intel представив свій перший оригінальний процесор Pentium.

1999 — перший демонстраційний запуск проекту Sea Launch.

2000 — біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.

2016 — терористичний акт у Брюсселі.

Яке церковне свято:

Православна церква 22 березня вшановує пам’ять сорока Севастійських мучеників.

Прикмети погоди:

  • яка погода 22 березня, такою вона буде ще сорок днів;
  • грім – до поганого врожаю;
  • теплий вітер – літо буде дощовим;
  • багато галок і сорок – скоро буде по-літньому тепло.

Іменини у Іраклія, Леонтія, Олександра, Дмитра, Михайла, Афанасія, Сергія, Кирила, Миколи, Валерія, Олексія, Петра, Івана та Наталії.