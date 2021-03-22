Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького. Переговори завершилися підписанням Березневих статей.
1841 — у США запатентовано виробництво крохмалю.
1882 — конгрес США заборонив багатоженство.
1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
1894 — проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.
1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
1904 — у лондонській газеті “Іллюстрейтед Міррор” вперше у світі опублікована кольорова фотографія.
1907 — у Лондоні з’явилися перші таксі з лічильниками.
1941 — Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.
1957 — Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.
1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 “Мрія” установлено 109 світових рекордів.
1993 — Intel представив свій перший оригінальний процесор Pentium.
1999 — перший демонстраційний запуск проекту Sea Launch.
2000 — біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.
2016 — терористичний акт у Брюсселі.
Яке церковне свято:
Православна церква 22 березня вшановує пам’ять сорока Севастійських мучеників.
Прикмети погоди:
- яка погода 22 березня, такою вона буде ще сорок днів;
- грім – до поганого врожаю;
- теплий вітер – літо буде дощовим;
- багато галок і сорок – скоро буде по-літньому тепло.
Іменини у Іраклія, Леонтія, Олександра, Дмитра, Михайла, Афанасія, Сергія, Кирила, Миколи, Валерія, Олексія, Петра, Івана та Наталії.