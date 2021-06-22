Про це розповідають #Букви.
Цього дня у світі відзначаються День шоколадного еклера, Всесвітній день тропічного лісу.
Цей день в історії:
1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.
1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.
1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.
1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.
1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії.
1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль “Німеччина”.
1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.
1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед “буржуазної інтелігенції” України.
1940 — в Комп’єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у
Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського.
Прикмети погоди:
Багато ягід – зима буде холодною.
Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
Стрижі та ластівки низько літають – до дощу.
Ворони часто кричать – чекай опадів.
У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.
Сьогодні іменини святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.