22 червня в Україні - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Про це розповідають #Букви.

Цього дня у світі відзначаються День шоколадного еклера, Всесвітній день тропічного лісу.

Цей день в історії:

1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.

1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.

1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.

1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.

1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії.

1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль “Німеччина”.

1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.

1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед “буржуазної інтелігенції” України.

1940 — в Комп’єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).

1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у

Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.

1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського.

Прикмети погоди:

Багато ягід – зима буде холодною.

Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.

Стрижі та ластівки низько літають – до дощу.

Ворони часто кричать – чекай опадів.

У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.

Сьогодні іменини святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.