22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби і День енергетика, у світі – День бардівської пісні. На Кубі – День учителя, в Індії – Національний день математики, у Зімбабве відзначають День єдності.

Про це повідомляють #Букви

Пам’ятні дати

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком

1845 — У Філадельфії у США показано, як працює перший синтезатор голосу, створений німецьким винахідником Йозефом Фабером

1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон вигадав ялинкову електрогірлянду та прикрасив нею ялинку на Різдво у своїй домівці

1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній “справі Дрейфуса”

1895 — Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини “Х-променями”, отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок

1905 — Початок грудневого збройного повстання у Москві

1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генсекретарства з міжнародних справ, яке очолив Олександр Шульгін. Тому з 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки погодила закони про Головну скарбницю та Державний банк України

1917 — у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади

1917 — Конгрес США ввів “сухий закон” в країні

1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець підписав наказ про заборону антидержавної агітації

1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію, яка є найдавнішою зі сучасних риб

1941 — Британський прем’єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом про об’єднання англо-американських зусиль та вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стала поява “Об’єднаних Націй”.

1947 — Установчі збори Італії погодили першу республіканську конституцію

1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин та гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, відповідно до якої остання в Африці колонія — Намібія — отримала незалежність

1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку

1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення “берлінської стіни” Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки погодив тимчасову конституцію, яка завершила політику апартеїду

1999 — На посаду прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Нацбанку Віктора Ющенка

Сьогодні народилися

1702 — Жан Етьєн Ліотар, швейцарський художник

1744 — Данило Самойлович (Сушковський), український медик та засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Він першим довів можливість протичумного щеплення

1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник

1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця (Кармелюк, Невільничка, Інститутка)

1856 — Френк Біллінгс Келлог, американський юрист, дипломат та державний діяч

1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер (Манон Леско, Богема, Мадам Баттерфляй, Турандот)

1872 — Каміль Герен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини

1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві

1879 — Ганна Юрчакова, українська драматична акторка

1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник.

1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник

1908 — Макс Білл, швейцарський скульптор, художник-абстракціоніст, архітектор і дизайнер, представник цюрихської школи конкретного мистецтва

1949 — Моріс і Робін Гібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту Bee Gees

1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ

1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса

Релігійне свято

Православна церква в цей день шанує святу Анну – матір Діви Марії.

У Євангелії цього дня не описані події свята, проте слова, сказані там, відкривають нам духовний бік зачаття Богородиці. Адже саме воно стало першим променем надії – початком приготування до приходу Месії.

Згідно з церковними переказами, Анна була дружиною Йоакима. Подружжя разом прожило багато років. І хоча були заможною родиною, у них не було дітей, про що вони обоє дуже шкодували. Щоб зрозуміти всю глибину горя, треба розуміти, що в ті часи євреї вважали, що бездітність – це покарання за гріхи та ганьбу. Йоаким та Анна не тільки вели праведне життя, допомагали бідним, але й просили Господа про милосердя. Наприклад, Йоаким пішов у пустелю і там 40 днів постив, плакав і молився, щоб Бог подарував йому на щастя дитину. Молилася й Анна.

Зрештою Бог зглянувся над ними. І вже в дуже похилому віці Анна народила Марію, яка згодом стала матір’ю Ісуса Христа.

Народні прикмети на 22 грудня

Після Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

Казала Ганна, що надія марна.

Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

Коли іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.

Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день – на врожай садовини.

22 грудня, іменини святкують Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.