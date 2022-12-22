22 грудня – День енергетика України

Щороку 22 грудня - у день зимового сонцестояння - своє професійне свято відзначають українські енергетики. Цьогоріч, через низку ракетних атак росіян на енергооб'єкти України, фахівцям доводиться не святкувати, а займатися ліквідацією наслідків обстрілів, аби повернути світло у кожну домівку.

Про це повідомляють #Букви.

Україна завжди посідала значне місце у сфері розвитку та управління паливно-енергетичним сектором. На території країни розроблялися і впроваджувалися новітні досягнення в цій галузі. Ось деякі віхи становлення і розвитку електроенергетики в Україні.

1878 р. – вперше в Києві встановлена електрична машина і 4 дугових електричні ліхтарі.

1890 р. – пуск перших електростанцій в Україні (Київ, Костянтинівка, Катеринослав, Львів)

1913 р. – потужність електростанцій України становила 304,3 тис.кВт.

1920 р. – ухвалення плану ГОЕЛРО, що передбачав будівництво 4 теплових електростанцій у Донбасі і Дніпрогесу.

1935 р. – створення Донбаської, Дніпровської та Харківської енергетичних систем.

1961 р. – збудовано першу в Україні ЛЕП-330 кВ Кременчук-Черкаси-Київ.

1962 р. – створено Міністерство енергетики та електрифікації України. Побудована перша у світі лінія електропередачі постійного струму Волгоград-Донбас з напругою 800 кВ і завдовжки 473 км.

1965 р. – в Україні працює близько 1600 малих ГЕС. Сформована цілісна енергетична система України.

1970 р. – введена в дію перша в СРСР Київська гідроакумулююча електростанція потужністю 225 МВт.

1975 р. – завершено будівництво каскаду Дніпровських гідроелектростанцій. Розпочато спорудження Південноукраїнського енергетичного комплексу у складі АЕС, ГЕС, ГАЕС.

1991 р. – загальна довжина електромереж України перевищила 1 млн км

1993 р. – Указом Президента України № 522/93 встановлено День енергетика.

1995 р. – завершено спорудження найбільшої в Європі Запорізької АЕС потужністю 6 млн кВт

1997 р. – прийнятий Закон України “Про електроенергетику”.

2000 р. – створено Міністерство палива та енергетики України.

Україна пишається минулим своєї енергетики та впевнена у своїх енергетичних перспективах.

Свій професійний святковий день енергетики відзначають взимку під час найкоротших світлових днів у річному циклі, що додатково підкреслює важливість продуманої і надійної роботи цієї ключової для всієї економіки галузі народного господарства.

Цього року, через повномасштабне російське вторгнення та низку ракетних атак росіян на енергетичні об’єкти інфраструктури по-справжньому вдалось зрозуміти, наскільки важливою є робота фахівців енергетики, які після кожного ворожого обстрілу та намагання росіян занурити Україну у темряву, відновлюють енергопостачаня у домівки українців.