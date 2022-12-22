22 грудня в Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби. За церковним календарем сьогодні - Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають:

День енергетика – свято було затверджено Указом № 522/93 Президента України від 12-го листопада 1993-го року та змінами, внесеними відповідно до Указу Президента №282/2001 від 25 квітня 2001 році і щорічно відзначається 22-го грудня.

Символічно, що свято часто співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.

День працівників дипломатичної служби – встановлений Указом Президента від 21.11.05 № 1639/2005. (Цього дня в 1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ).

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Зімбабве – День єдності

Куба -День вчителя

В’єтнам – День збройних сил

Індонезія – День матері

Індія – Національний день математики

Цього дня у світі:

69 — Після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року.

1845 — У Філадельфії (США) вперше продемонстровано роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером.

1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво.

1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній “справі Дрейфуса”.

1895 — Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини”Х-променями”, отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй)

1905 — Початок грудневого збройного повстання в Москві.

1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. Очолив Генеральне секретарство Олександр Шульгін. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю та Державний банк України.

1917 — у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з’їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки

1917 — Конгрес США ввів у країні “сухий закон”.

1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації.

1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).

1941 — Британський прем’єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об’єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення “Об’єднаних Націй”.

1947 — Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.

1971 — Генеральна Асамблея ООН затвердила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на якому він пробув два терміни до 1982 року.

1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію.

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.

1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення “берлінської стіни” Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав.

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 — На посту прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Яке сьогодні церковне свято:

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

Прикмети:

Після Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

Коли іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.

Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день – на врожай садовини.

Традиції:

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

Наші предки в цей день намагалися не виходити з дому після заходу сонця, а дівчата не виконували ніякої роботи по дому. Вагітним не можна було займатися рукоділлям.

Іменини цього дня святкують:

Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.