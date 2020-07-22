У середу, 22 липня, в світі відзначають День мозку і День боксу. У цей день наші пращури збирали ягоди, а також пробували перші достиглі на городі огірки.

#Букви зібрали цікаві факти про свята цього дня.

В Азербайджані в цей день святкують День національної преси, в Свазіленді – День суспільства, в Таджикистані – День державної мови Республіки, а в Центральноафриканській Республіці – День посадки дерев. Також сьогодні в США – День гамака, День спунерізма (свідома гра слів), День щуролова, День цукерок фадж, в Польщі – Національний день відродження, в Гамбії – День революції.

Всесвітній день мозку (World Brain Day)

Це свято було засновано Всесвітньою Федерацією неврології з метою нагадати про можливості людського мозку.

З огляду на те, що, незважаючи на багаторічні дослідження людський мозок залишається загадкою – в цей день прийнято говорити про нові відкриття, обговорювати нові дослідження в цій області і так далі.

Також в цей день звертають увагу на важливість профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з функціонуванням головного мозку.

З приводу Всесвітнього дня мозку щорічно Всесвітня Федерація неврологів, створена ще в 1957 році, організовує різні тематичні заходи. Це різні форуми, конференції та з’їзди, на яких зустрічаються провідні фахівці в галузі неврології, які оперують нейрохірурги, вчені, неврологи і невропатологи.

Щорічно Федерація визначає тематику наступного року, яка буде переважати на всіх заходах.

Міжнародний день боксу

Це свято відзначають з 2012 року, коли воно було засноване.

Історично, перші боксерські поєдинки могли проходити ще в третьому тисячолітті до н.е., адже відображені на шумерських, єгипетських і минойских рельєфах.

Спортивним єдиноборством бокс став в 688 році до н.е., коли кулачні бої вперше було включено в програму античних Олімпійських ігор. У сучасному вигляді бокс зародився в Англії на початку 18 століття, а з відродженням олімпійського руху бокс також увійшов до списку олімпійських видів спорту – з 1920 року.

У цей день прийнято проводити показові тренування боксерів. Поспостерігати за цим збираються, часом, навіть тисячі глядачів. Наприклад, масове тренування з боксу в 2017 році встановило новий світовий рекорд по числу учасників, занесений в Книгу рекордів Гіннесса.

Православні свята 22 липня

У цей день православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Кирила і Панкратія.

Батько Панкратія, дізнавшись про народження Ісуса, вирішив відправитися в Єрусалим разом зі своєю сім’єю. Там він став свідком численних чудес, скоєних Спасителем, після чого він повірив у Бога і познайомився з учнями Ісуса.

Пізніше один з апостолів хрестив Панкратія, який після смерті своїх батьків відправився печеру. Там же він зустрівся з апостолом Петром, який запропонував Панкратію разом з ним відправитися в Кілікію та в Антіохію, де в той час знаходився і апостол Павло.

Трохи пізніше Павло і Петро висвятили Панкратія в єпископи, і багато років він керував сіцілійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.

Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.

У 84 роки його привели на суд, де примушувати відректися від Христа. Однак Кирило не побажав поклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити.

Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Правда, зовсім скоро він знову був заарештований, і на це раз його стратили.

Прикмети на Панкратія ягідника: що не можна робити

У народі цей день назвали Панкратій Ягідник, адже починався збір чорниці. Робити це було нелегко, оскільки близько чорничних кущів завжди було багато комарів. Також наші предки збирали перші огірки з городу. Говорили, що найперший огірок господиня повинна була зірвати потай від усіх і закопати в темному куточку городу, щоб, згідно прикметі, наступний рік був багатим на урожай. Якщо ж проігнорувати цей обряд, нібито овочів не вистачить на зиму.

Зірки світять довго і яскраво – чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.

На траві роса – не минути зливи.

Вродило багато чорниці – зима буде дуже холодною.

Веселка в небі – до теплої і жаркої погоди.

Що не можна робити:

Відмовляти в допомозі.

Конфліктувати.

Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.

22 липня: цей день в історії

1502 – в Лісабон повернулися учасники португальської експедиції, в якій астрономом був Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора.

1790 – у Франції націоналізіровано майно церкви.

1894 – у Франції пройшли перші автомобільні змагання: Paris-Rouen Trail.

1910 – під час пожежі в Ясній Поляні знищені рукописи Льва Толстого.

1921 – в газеті “Селянська правда” з’явився перший фейлетон українського письменника Остапа Вишні.

1946 – завершилася Міжнародної конференції охорони здоров’я (Нью-Йорк, 19-22 липня) схвалено і прийнято Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Набрав чинності 7 квітня 1948 року.

1971 – в школах Торонто заборонене фізичне покарання учнів.

1986 – палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань в державних школах.

1995 – американські астрономи Алан Хейл і Томас Бопп (Thomas Bopp) виявили нову комету, названу їх іменами. А в 1997 році всі бажаючі мали щастя неозброєним оком милуватися кометою Хейла-Боппа протягом місяця.

1997 – кореспондент ОРТ Павло Шеремет і оператор Д. Завадський заарештовані владою Білорусії з політичних причин (жорстка критика влади) під приводом порушення білорусько-литовського кордону.

2010 – в Аргентині вступив в силу закон про одностатеві шлюби.

Іменинники 22 липня

1878 – Януш Корчак (справжнє ім’я Генрик Гольдшмит), польський дитячий письменник і педагог.

1966 – Іван Охлобистін, радянський і російський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1983 – Децл (справжнє ім’я Кирило Тлумацький; розум. 2019), російський реп-виконавець.

1992 – Селена Гомес, американська кіноактриса, співачка, автор пісень, модель.

2002 – Фелікс, принц Датський, онук королеви Маргрете II.

2013 – Джордж Кембриджський, член британської королівської сім’ї, перший онук принца Чарльза.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.