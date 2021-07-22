Сьогодні, 22 липня, у світі відзначають День гамака. Крім того, в Україні цього дня в 2014 році звільнили місто Сєвєродонецьк.

Про це розповідають #Букви.

У США – День манго, День освіжаючого напою, День крисолова, День цукерок фадж, в Польщі – День Відродження, в Азербайджані – День національної преси, в Малайзії – День незалежності Саравака.

Цей день в історії:

1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство.

1763 — Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України.

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану.

1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.

1921 — в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні.

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд.

1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США.

1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії.

1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв “Walkman”.

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі.

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.

2001 — розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня.

2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Яке сьогодні церковне свято:

Прикмети погоди:

Іменини святкують Болеслав, Марія, Олександр, Кирило, Костянтин.