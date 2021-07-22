Про це розповідають #Букви.
У США – День манго, День освіжаючого напою, День крисолова, День цукерок фадж, в Польщі – День Відродження, в Азербайджані – День національної преси, в Малайзії – День незалежності Саравака.
Цей день в історії:
1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство.
1763 — Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України.
1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану.
1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.
1921 — в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні.
1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.
1944 — створено Міжнародний валютний фонд.
1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США.
1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії.
1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв “Walkman”.
1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі.
1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.
2001 — розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня.
2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.
Яке сьогодні церковне свято:
Прикмети погоди:
Іменини святкують Болеслав, Марія, Олександр, Кирило, Костянтин.