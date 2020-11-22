Сьогодні, 22 листопада, світ святкує Міжнародний день сина.

Про це розповідають #Букви.

У Сінгапурі – День бабусь і дідусів, у США – День “Поїхали кататися!”, День журавлинної закуски, День пам’яті Джона Кеннеді, в Коста-Ріці – День учителя, у Гвінеї – День вторгнення, у Вірменії – День банківського працівника, в Киргизстані – День працівника прокуратури, в Мексиці – Свято святої Сесілії, в Азербайджані – День працівників юстиції, в Японії – День хороших подружніх пар.

Цей день в історії:

1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.

1675 — Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла

1708 — РПЦ, з ініціативи Петра І, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. Московський партіархат досі вважає її легітимною.

1764 — указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1960 – Запорізький завод “Комунар” (тепер – АТ “АвтоЗАЗ”) випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів “Запорожець”.

1963 – в Далласі вбили президента США Джон Кеннеді

1975 — В Іспанії відновлено монархію.

1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.

2004 — початок Помаранчевої революції.

2005 — указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.

2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Миколи Азарова.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять преподобної Матрони Константинопольської. Інші назви свята: “Матрона зимова”, “Мотрона наставниця”, “Зима стає”, “Зимовий день”.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна брехати й хитрувати, а також планувати важливі зустрічі і переговори.

Уникайте жирної та важкої їжі.

Прикмети на 22 листопада:

іній затягнув дерева – до лютих морозів;

йде дощ – урожай пшениці буде багатим;

небо затягнуте хмарами і йде сніг – травень буде дощовим.

Іменини у Олександра, Віктора, Іллі, Матрони, Порфирія, Цецилії, Антона, Іллі, Костянтина та Івана.