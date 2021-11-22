22 листопада МВФ почне розгляд питання виділення траншу для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує сьогодні, 22 листопада, розпочати роботу над переглядом програми stand-by для України.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Завершення першого перегляду дозволить виплатити Україні транш обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень – це близько 700 млн доларів.

Програма stand-by триває 18 місяців і закінчується 8 грудня 2021 року.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.