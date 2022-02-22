Про це повідомляють #Букви.
Також у світі сьогодні – Міжнародний день бойскаутів, Всесвітній день енцефаліту та Всесвітній день роздумів.
У Єгипті сьогодні День єдності, в Індії – День матері, в Японії – день кішки, а у США сьогодні святкують День народження Джорджа Вашингтона.
Християни всього світу 22 лютого вшановують пам’ять мученика Никифора з Антиохії та преподобного Панкратія Печерського
Пам’ятні дати:
У 1819 році був підписаний договір, за яким Флориду передали від Іспанії до США. Ціна цього договору – 5 млн доларів.
У 1848 році у Парижі розпочалася революція, після якої відбулося зречення престолу короля Луї-Філіппа та проголошення Другої французької республіки.
У 1894 році у Пенсільванії було засновано Український народний союз – це найстаріша та найбільша організація українців у США та Канаді.
У 1945 році Раднарком Радянського Союзу ухвалив рішення про будівництво київського метро.
У 1992 році вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead – “Pablo Honey”.
У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.
У 1997 році науковці з Единбурга (Шотландія) вперше клонували вівцю, якій згодом дали ім’я Доллі.
У 2014 році Верховна Рада відсторонила президента-втікача Віктора Януковича та призначила позачергові президентські та парламентські вибори.
У 2015 році у Харкові поблизу станції метро “Маршала Жукова” під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху загинули три цивільних особи та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.
У цей день народилися:
У 1732 році народився Джордж Вашингтон – американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів, батько-засновник США.
У 1806 році народився Лев Боровиковський – український поет, фольклорист, етнограф.
У 1810 році народився польський композитор і піаніст Фридерик Шопен.
У 1824 році народився Генріх Герц – астроном із Франції; він відкрив хімічний елемент гелій.
У 1880 році народився Осип Турянський – український письменник і літературний критик, поліглот, учитель середніх шкіл Галичини.
У 1940 році народився Олесь Шевченко – дисидент, борець за незалежність України у XX сторіччі, український політичний діяч, учасник національно-визвольного руху.
У 1951 році народився В’ячеслав Медвідь – український письменник-прозаїк, есеїст.
У 1959 році народився Кайл Маклаклен – американський актор, найбільш відомий, як спеціальний агент ФБР Дейл Купер з телесеріалу “Твін Пікс”.
У 1962 році народився Стівен Роберт Ірвін – австралійський натураліст та тележурналіст.
У 1975 році народилася американська акторка, продюсерка та режисерка Дрю Беррімор.
Прикмети:
Якщо 22 лютого на дерева налипає сніг, отже йде потепління;
Якщо снігу багато – рік буде врожайним.
Якщо цього дня дуже холодно – більше морозів не буде;
Традиції:
22 лютого – чудовий день для нових починань
У цей день не можна рубати чи ламати дерева.
Іменини святкують: Геннадій, Інокентій, Никифор, Емілій, Панкратій, Петро, Мальвіна.
- Нагадаємо, 21 лютого — Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, а в США відзначають День президентів.