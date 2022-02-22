22 лютого у світі святкують Міжнародний день підтримки жертв злочинів і Всесвітній день стерилізації тварин.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі сьогодні – Міжнародний день бойскаутів, Всесвітній день енцефаліту та Всесвітній день роздумів.

У Єгипті сьогодні День єдності, в Індії – День матері, в Японії – день кішки, а у США сьогодні святкують День народження Джорджа Вашингтона.

Християни всього світу 22 лютого вшановують пам’ять мученика Никифора з Антиохії та преподобного Панкратія Печерського

Пам’ятні дати:

У 1819 році був підписаний договір, за яким Флориду передали від Іспанії до США. Ціна цього договору – 5 млн доларів.

У 1848 році у Парижі розпочалася революція, після якої відбулося зречення престолу короля Луї-Філіппа та проголошення Другої французької республіки.

У 1894 році у Пенсільванії було засновано Український народний союз – це найстаріша та найбільша організація українців у США та Канаді.

У 1945 році Раднарком Радянського Союзу ухвалив рішення про будівництво київського метро.

У 1992 році вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead – “Pablo Honey”.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.

У 1997 році науковці з Единбурга (Шотландія) вперше клонували вівцю, якій згодом дали ім’я Доллі.

У 2014 році Верховна Рада відсторонила президента-втікача Віктора Януковича та призначила позачергові президентські та парламентські вибори.

У 2015 році у Харкові поблизу станції метро “Маршала Жукова” під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху загинули три цивільних особи та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

У цей день народилися:

У 1732 році народився Джордж Вашингтон – американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів, батько-засновник США.

У 1806 році народився Лев Боровиковський – український поет, фольклорист, етнограф.

У 1810 році народився польський композитор і піаніст Фридерик Шопен.

У 1824 році народився Генріх Герц – астроном із Франції; він відкрив хімічний елемент гелій.

У 1880 році народився Осип Турянський – український письменник і літературний критик, поліглот, учитель середніх шкіл Галичини.

У 1940 році народився Олесь Шевченко – дисидент, борець за незалежність України у XX сторіччі, український політичний діяч, учасник національно-визвольного руху.

У 1951 році народився В’ячеслав Медвідь – український письменник-прозаїк, есеїст.

У 1959 році народився Кайл Маклаклен – американський актор, найбільш відомий, як спеціальний агент ФБР Дейл Купер з телесеріалу “Твін Пікс”.

У 1962 році народився Стівен Роберт Ірвін – австралійський натураліст та тележурналіст.

У 1975 році народилася американська акторка, продюсерка та режисерка Дрю Беррімор.

Прикмети:

Якщо 22 лютого на дерева налипає сніг, отже йде потепління;

Якщо снігу багато – рік буде врожайним.

Якщо цього дня дуже холодно – більше морозів не буде;

Традиції:

22 лютого – чудовий день для нових починань

У цей день не можна рубати чи ламати дерева.

Іменини святкують: Геннадій, Інокентій, Никифор, Емілій, Панкратій, Петро, Мальвіна.