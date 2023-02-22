22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Всесвітній день енцефаліту. За церковним календарем сьогодні - пам'ять мученика Никифора Антіохійського та преподобного Панкратія Печерського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів: щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та “Хартія жертв злочинів”, яка 22 лютого 1990 року була опублікована у Великій Британії.

Всесвітній день енцефаліту: 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом).

У різних країнах світу цього дня святкують:

Єгипет – День єдності

Індія – День матері

Катар – День вступу еміра на престол

Киргизстан – День працівника геодезії та картографії

Монголія – День Субаатара

Сент-Люсія – День незалежності

США – День народження Джорджа Вашингтона

Японія – День кішки

Цього дня у світі:

1371 — шотландський трон обійняв перший представник династії Стюартів, Роберт II

1630 — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець, на ймення Кводекуайн

1635 — з ініціативи кардинала Рішельє утворена Французька академія

1744 — у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва — морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об’єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки

1797 — біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію

1819 — підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів

1848 — У Парижі почалась революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа I 24 лютого і проголошення 25 лютого Другої французької республіки

1862 — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступив на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс (його президентська каденція становила 6 років)

1878 — відбулася прем’єра Четвертої симфонії Петра Чайковського

1889 — президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США

1894 — у Пенсільванії засновано Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади

1901 — при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав “Ріо-де-Жанейро”, загинули 128 людей

1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем

1924 — Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому

1930 — у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.

1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом

1945 — Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві

1945 — Уругвай оголосив війну Німеччині та Японії

1946 — американський дипломат у Москві Дж. Ф. Кеннан відправив до Державного департаменту “Довгу телеграму”, що істотно визначила політику США щодо СРСР

1956 — Елвіс Преслі вперше потрапив у музичний хіт-парад з піснею “Heartbreak Hotel”

1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об’єднання двох країн в Об’єднану Арабську Республіку

1958 — підписаний договір, за яким Велика Британія дозволила розмістити на своїй території американську ядерну зброю

1966 — в СРСР запущений супутник “Космос-110”: уперше екіпаж складався з двох собак — Вєтєрка і Уголька

1968 — під час 13-ї Радянської антарктичної експедиції відкрита перша радянська полярна станція біля берегів Західної Антарктиди — “Беллінсгаузен”

1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії

1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція “Влада народу”, внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років

1992 — вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead “Pablo Honey”

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді

1997 — пісня “Don’t Speak” гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.

2014 — Революція Гідності в Україні

2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро “Маршала Жукова” під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули троє цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам’ять мученика Никифора Антіохійського та преподобного Панкратія Печерського.

Никифор Антіохійський жив у місті Антіохія Сирійська. Там же мешкав і пресвітер Саприкій. Никифор дуже близько дружив з ним та навіть вважав майже братом. Однак підступи ворогів розсварили друзів і вони припинили розмовляти один з одним.

З часом Никифор свою помилку зрозумів. Він покаявся та прийшов до Саприкія, щоб попросити вибачення. Та друг його не пробачив. В той час імператори Валеріан та Галієн розпочали гоніння на християн. На суд першого схопили Саприкія. Він вірив у Христа дуже твердо і не похитнувся у своїй вірі. Його довго катували, а потім засудили до смерті. Коли вели Саприкія на страту, Никифор знову зі сльозами на очах попросив у нього вибачення.

Однак пресвітер не захотів пробачати і тоді Господь забрав у нього свою благодать. Злякався Саприкій смерті і поклонився ідолам. Никифор благав друга прислухатися до свого серця та не зрікатися Господа. Потім попросив катів стратити його замість друга. Кати донесли слова до імператора і той погодився.

Панкратій Печерський згідно з переказами, він був сучасником Ісуса Христа. Його батьки жили в Антіохії і коли почули про чудеса Господні, вирішили поїхати до Єрусалима. Батько Панкратія сильно зблизився з учнями Сина Божого, особливо тісно спілкувався з апостолом Петром.

Коли Ісус Христос вознісся на небо, один з апостолів прийшов до батьків Панкратія і їх охрестив. Коли батьки померли, юнак продав все своє майно, щоб піти жити до печер. Весь свій час там він присвячував молитвам і тяжкій праці. Пізніше він подорожував з апостолами Петром і Павлом. Саме вони висвятили його в єпископи міста Тавроменії.

Прикмети:

Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою

Якщо вночі не видно зірок, то до потепління

Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться

Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади

Традиції:

Наші предки цього дня починали плести взуття, яке селяни взували на босу ногу. Воно досить швидко зношувалося, тому на нього був шалений попит

Цього дня не варто робити дівчатам компліменти, бо їхня краса зів’яне

Також намагалися не хвалити дітей, бо ті могли стати ледачими

Категорично заборонялося в цей день лінуватися – потрібно було готуватися до приходу весни. Вірили, що якщо попрацюєш добре в цей день, не доведеться голодувати в холоди

Іменини сьогодні святкують:

Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій, Інокентій.