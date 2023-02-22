Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день підтримки жертв злочинів: щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та “Хартія жертв злочинів”, яка 22 лютого 1990 року була опублікована у Великій Британії.
Всесвітній день енцефаліту: 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом).
У різних країнах світу цього дня святкують:
- Єгипет – День єдності
- Індія – День матері
- Катар – День вступу еміра на престол
- Киргизстан – День працівника геодезії та картографії
- Монголія – День Субаатара
- Сент-Люсія – День незалежності
- США – День народження Джорджа Вашингтона
- Японія – День кішки
Цього дня у світі:
- 1371 — шотландський трон обійняв перший представник династії Стюартів, Роберт II
- 1630 — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець, на ймення Кводекуайн
- 1635 — з ініціативи кардинала Рішельє утворена Французька академія
- 1744 — у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва — морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об’єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки
- 1797 — біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію
- 1819 — підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів
- 1848 — У Парижі почалась революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа I 24 лютого і проголошення 25 лютого Другої французької республіки
- 1862 — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступив на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс (його президентська каденція становила 6 років)
- 1878 — відбулася прем’єра Четвертої симфонії Петра Чайковського
- 1889 — президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США
- 1894 — у Пенсільванії засновано Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади
- 1901 — при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав “Ріо-де-Жанейро”, загинули 128 людей
- 1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем
- 1924 — Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому
- 1930 — у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.
- 1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом
- 1945 — Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві
- 1945 — Уругвай оголосив війну Німеччині та Японії
- 1946 — американський дипломат у Москві Дж. Ф. Кеннан відправив до Державного департаменту “Довгу телеграму”, що істотно визначила політику США щодо СРСР
- 1956 — Елвіс Преслі вперше потрапив у музичний хіт-парад з піснею “Heartbreak Hotel”
- 1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об’єднання двох країн в Об’єднану Арабську Республіку
- 1958 — підписаний договір, за яким Велика Британія дозволила розмістити на своїй території американську ядерну зброю
- 1966 — в СРСР запущений супутник “Космос-110”: уперше екіпаж складався з двох собак — Вєтєрка і Уголька
- 1968 — під час 13-ї Радянської антарктичної експедиції відкрита перша радянська полярна станція біля берегів Західної Антарктиди — “Беллінсгаузен”
- 1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії
- 1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція “Влада народу”, внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років
- 1992 — вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead “Pablo Honey”
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді
- 1997 — пісня “Don’t Speak” гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.
- 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.
- 2014 — Революція Гідності в Україні
- 2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро “Маршала Жукова” під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули троє цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам’ять мученика Никифора Антіохійського та преподобного Панкратія Печерського.
Никифор Антіохійський жив у місті Антіохія Сирійська. Там же мешкав і пресвітер Саприкій. Никифор дуже близько дружив з ним та навіть вважав майже братом. Однак підступи ворогів розсварили друзів і вони припинили розмовляти один з одним.
З часом Никифор свою помилку зрозумів. Він покаявся та прийшов до Саприкія, щоб попросити вибачення. Та друг його не пробачив. В той час імператори Валеріан та Галієн розпочали гоніння на християн. На суд першого схопили Саприкія. Він вірив у Христа дуже твердо і не похитнувся у своїй вірі. Його довго катували, а потім засудили до смерті. Коли вели Саприкія на страту, Никифор знову зі сльозами на очах попросив у нього вибачення.
Однак пресвітер не захотів пробачати і тоді Господь забрав у нього свою благодать. Злякався Саприкій смерті і поклонився ідолам. Никифор благав друга прислухатися до свого серця та не зрікатися Господа. Потім попросив катів стратити його замість друга. Кати донесли слова до імператора і той погодився.
Панкратій Печерський згідно з переказами, він був сучасником Ісуса Христа. Його батьки жили в Антіохії і коли почули про чудеса Господні, вирішили поїхати до Єрусалима. Батько Панкратія сильно зблизився з учнями Сина Божого, особливо тісно спілкувався з апостолом Петром.
Коли Ісус Христос вознісся на небо, один з апостолів прийшов до батьків Панкратія і їх охрестив. Коли батьки померли, юнак продав все своє майно, щоб піти жити до печер. Весь свій час там він присвячував молитвам і тяжкій праці. Пізніше він подорожував з апостолами Петром і Павлом. Саме вони висвятили його в єпископи міста Тавроменії.
Прикмети:
- Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою
- Якщо вночі не видно зірок, то до потепління
- Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться
- Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади
Традиції:
- Наші предки цього дня починали плести взуття, яке селяни взували на босу ногу. Воно досить швидко зношувалося, тому на нього був шалений попит
- Цього дня не варто робити дівчатам компліменти, бо їхня краса зів’яне
- Також намагалися не хвалити дітей, бо ті могли стати ледачими
- Категорично заборонялося в цей день лінуватися – потрібно було готуватися до приходу весни. Вірили, що якщо попрацюєш добре в цей день, не доведеться голодувати в холоди
Іменини сьогодні святкують:
Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій, Інокентій.
- За даними синоптиків, у середу, 22 лютого, у більшій частині України без опадів. Дощі йтимуть лише у декількох областях.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 21 лютого.