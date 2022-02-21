Про це йдеться у повідомленні на сайті CERT-UA.
Як зазначають у CERT-UA, інформація щодо можливих кібератак з’явилася на сайті Raidforums та наразі посилання на це обговорення більше не є дійсним.
У повідомленні йшлося про оренду серверів, задля підготовки до нових кібератак на українські вебсайти з державного, банківського та оборонного секторів.
У випадку здійснення кібератак, CERT-UA просить терміново повідомляти їм про це.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні допоможе Європейський Союз у сфері кібербезпеки. Програму ініціювали після масових кібернападів на урядові сайти та об’єкти важливої інфраструктури, які велися зокрема із Росії.
- Також хакерська атака на банківські установи та державні сайти України, яку здійснили 15 лютого, стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривають і 16 лютого.