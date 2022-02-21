Цього вівторка, 22 лютого, на вебсайти у зоні .ua можуть відбутися кібератаки, попереджують в урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Про це йдеться у повідомленні на сайті CERT-UA.

Як зазначають у CERT-UA, інформація щодо можливих кібератак з’явилася на сайті Raidforums та наразі посилання на це обговорення більше не є дійсним.

У повідомленні йшлося про оренду серверів, задля підготовки до нових кібератак на українські вебсайти з державного, банківського та оборонного секторів.

У випадку здійснення кібератак, CERT-UA просить терміново повідомляти їм про це.