Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, люди постраждали в Бахмуті та Ласточкиному.

Загалом, від початку повномасштабної війни окупанти вбили 1 382 та поранили 3 078 жителів на Донеччині.

Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ. Там обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них — Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.