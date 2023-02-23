Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, люди постраждали в Бахмуті та Ласточкиному.
Загалом, від початку повномасштабної війни окупанти вбили 1 382 та поранили 3 078 жителів на Донеччині.
Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ. Там обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них — Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.
- Вранці 22 лютого війська РФ завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області з важкої артилерії.
- Протягом 21 лютого російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області в Іванівському.
- Протягом 21 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську, де обстрілом пошкодили футбольне поле, трибуну стадіону, дитячий садок та житлові будинки. Як наслідок, постраждав цивільний чоловік.