22 лютого у світі відзначають Всесвітній день роздумів, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день боротьби з енцефалітом.

Про це розповідають #Букви.

В Японії – День кішки, в США – День штату Каліфорнія, День засновників руху скаутів, День прогулянки з собакою, День дикої природи, День коктейлю “Маргарита”, День смирення, День оздоровчого спорту та фітнесу, День Джорджа Вашингтона, День приготування солодкої картоплі, в Єгипті – День єдності, у Сент-Люсії – День незалежності, у Польщі – День жертв злочинів, у Киргизстані – День працівника землеустрою, геодезії та картографії, в Британії – День нічого неробства.

Цей день в історії:

1630 — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн.

1862 — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступив на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс (його президентська каденція становила 6 років).

1901 — при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав “Ріо-де-Жанейро”, загинули 128 людей.

1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем.

1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом.

1945 — Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві.

— Уругвай оголосив війну Німеччині та Японії.

1966 — в СРСР запущений супутник “Космос-110”: уперше екіпаж складався з двох собак — Вєтєрка і Уголька.

1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція “Влада народу”, внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років.

1997 — пісня Don’t Speak гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.

2014 — 4-й Президент України Віктор Янукович позбавлений статусу президента.

2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро “Маршала Жукова” під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 22 лютого вшановує пам’ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського.

Прикмети:

У цей день потеплішало – скоро будуть сильні морози;

на деревах багато снігу – до потепління;

гілки дерев погнулися під снігом – до хорошого врожаю.

Іменини у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона.