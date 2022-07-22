22 липня у світі відзначають День гамака та Всесвітній день мозку. Також цього дня, 22 липня 2014 року, українські військові злвільнили Сєвєродонецьк (Луганська область) від російських окупантів.

Про це повідомляють #Букви.

22 липня у світі відзначають День гамака. Гамак – винахід південноамериканських індіанців, який було зроблено задовго до відкриття Нового Світу іспанцями. Від індіанців технологія виготовлення перейшла до європейців, які стали широко застосовувати гамаки на кораблях як підвісні ліжка для членів команди.

Згодом гамаки отримали широке розповсюдження в портових містах Старого Світу, а потім і в усьому світі.

Тепер існують гамаки різних типів, вони є популярним і зручним предметом інтер’єру й, зазвичай, використовуються в заміських будинках і на відкритому повітрі.

Також цього дня – Всесвітній день мозку. Свято засноване з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології. У цей день заведено говорити про нові відкриття, обговорювати нові дослідження в цій області тощо.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День національної преси.

Таджикистан – День державної мови.

Центральноафриканська Республіка – День посадки дерев.

Гамбія – День революції.

Свазіленд – День народження Короля-близнюка Собуза і День суспільства.

Цього дня у світі:

1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави (“захисником Гробу Господнього”) вибраний Готфрід Бульйонський

1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора

1653 — до столиці Молдовського князівства Сучави підійшов 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, почалася облога.

1763 — Катерина II видає Маніфест “О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах”, який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України

1790 — у Королівстві Франція націоналізовано майно церкви

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану

1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського “Наталка Полтавка”

1894 — На трасі Париж-Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони;

1921 — в газеті “Селянська правда” з’явився перший фейлетон Остапа Вишні

1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів “Лісові Чорти”

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

1942 — радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР.

1944 — завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС “Галичина”, та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд;

1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США;

1968 — правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв “Walkman”

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі

1983 — скасований воєнний стан у Польській Народній Республіці, введений 13 грудня 1981 року радянським генералом Ярузельським

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах

2001 — розпочався офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 22 липня вшановує пам’ять священномучеників Панкратія і Кирила.

Панкратій був єпископом і багато років керував сицилійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.

Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.

Прикмети:

Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;

Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;

На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;

Якщо з’їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;

Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.

Традиції:

Якщо збираєте ягоди і фрукти, не можна в цей день підбирати плоди з землі і їсти їх – вони не принесуть вам здоров’я.

Не можна спати з відкритими вікнами.

22 липня не можна збирати гриби біля стежок і доріг – пошукайте в глибині лісу.

Цього дня іменини відзначають:

Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.