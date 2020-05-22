Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття. За народним календарем, сьогодні день Миколи Чудотворця, який оберігає помешкання від пожеж, порятунок людей від бід і допомагає молодим парам в їх проханнях.

#Букви зібрали факти про ці свята.

22 травня в Ємені святкують створення єдиної Єменської Республіки, в Киргизії – День збройних сил.

Також сьогодні День народження тюбика для зубної пасти, який був винайдений англійським доктором Вашингтоном Шеффілдом в 1892 році. І День Єрусалима (Йом-Йерушалаим) – національне свято єврейського народу на честь об’єднання в 1967 році двох частин роз’єднаного міста, столиці Ізраїлю.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Міжнародний день біологічного різноманіття (International Day for Biological Diversity) – відзначається щорічно 22 травня починаючи з 2001 року. Цей день було проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в 1995 році в спеціальній резолюції на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття, яка відбулася в 1992 році.

Наразі в світі описано близько 1,75 млн. видів. Вчені вважають, що реальне число видів становить близько 13 мільйонів.

Конвенція про біологічне різноманіття – це міжнародний правовий документ, три основні цілі якого полягають в збереженні біорізноманіття, стале використання біорізноманіття та спільному отриманні на справедливій і рівній основі вигод, пов’язаних з використанням генетичних ресурсів. На сьогоднішній день Конвенцію ратифікували 196 країн.

Православні свята 22 травня

Сьогодні в Україні відзначають день Миколая Чудотворця. Також його називають святом Миколи весняного. Це важлива аграрна дата. До цього дня приурочено безліч обрядових дійств та сільськогосподарських справ. Також цей день називали теплим, травним. З цієї дати чекали настання вже стійкого тепла і буйного росту трав.

З цього дня йде активно починає рости лугова трава.

Справжньою благодаттю вважався дощ у цей день. Тому, якщо в цей день не було дощу, то молилися Миколи Угодника, просячи його змилуватися і подарувати весняній землі довгоочікувану вологу.

На Миколи теплого починався середній посів пшениці і вівса.

Прикмети на Миколая: чого не можна робити

Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.

На наступний день після Миколи йде дощ – літо буде дощовим і холодним.

У цей день варто звертатися до Миколая Чудотворця з молитвою за допомогою і позбавленням від бід.

Молитва Миколи Чудотворця вбереже ваш будинок від шахраїв.

Давайте сьогодні знедоленим милостиню, а голодним – їжу.

Також можна вмитися ранковою росою – в народі склалося повір’я, що тоді будете здоровими цілий рік.

У це свято не можна нікому відмовляти, хто просить про допомогу. За повір’ям, якщо ви відмовитеся допомогти, то сім років будете терпіти злидні.

Також небажано приймати ванну.

22 травня: цей день в історії

1846 – в Нью-Йорку засновано інформаційне агентство Associated Press.

1849 – Авраам Лінкольн отримав патент за номером 6469 на конструкцію плавучого дока. Досі він – єдиний президент США – володар патенту за винахід.

1856 – у Москві заснована Третьяковська галерея. У цей день російський бізнесмен і меценат П. М. Третьяков купив дві перших картини для своєї колекції – “Спокуса” Н. Г. Шильдера і “Сутичка з фінляндськими контрабандистами” В. Г. Худякова.

1892 – доктор Вашингтон Шеффілд (Washington Sheffield) з Нью-Лондона запатентував тюбик для зубної пасти.

1921 – міська влада Чикаго прийняли рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, що з’являються на вулицях в коротких спідницях і з оголеними руками.

1926 – в Італії Муссоліні заборонив проведення конкурсів краси, назвавши подібні заходи аморальними.

1968 – керівництво шотландської церкви ухвалило рішення дозволити посвячення жінок у духовний сан.

1990 – відбувся реліз програмної оболонки Windows 3.0 компанії Microsoft.

Іменинники 22 травня

1783 – Вільям Стерджен, англійський фізик, електротехнік, винахідник електродвигуна.

1813 – Ріхард Вагнер, німецький композитор.

1840 – Марко Кропивницький, український драматург, актор і режисер.

1859 – Артур Конан Дойль, знаменитий англійський письменник, творець Шерлока Холмса.

1879 – Симон Петлюра, український військовий і політичний діяч.

1945 – Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист.

1970 – Наомі Кемпбелл, британська манекенниця і актриса.

1974 – Арсеній Яценюк, український політик.

1976 – Сергій Жуков, музикант, учасник поп-групи “Руки Вверх!”.