Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їхньої релігії або переконань. В Україні сьогодні День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.

1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.

1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.

1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.

1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою.

1919 — під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир та станцію Попільня.

1919 — Директорія та уряд УНР ухвалили рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями.

1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні день Апостола Матвія (Матфія). Він народився у Віфлеємі, під керівництвом Сімеона вивчав Закон Божий.

Матвій був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Апостол Матвій проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Прикмети погоди:

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Іменини святкують Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.