22 серпня відбудеться фінальна репетиція параду військ на Хрещатику та Майдані Незалежності - у столиці заплановано тимчасове обмеження руху транспорту.

Про це повідомляють у КМДА.

Рух обмежать із 15:30 до 01:15.

Під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

колона № 1 (гусенична та колісна техніка): Парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – Площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

колона № 2 (колісна техніка): аеродром “Святошин” – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро “Нивки” – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

під час руху зведеної механізованої колони після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

після завершення репетицій: вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул.

Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул.

Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

після завершення репетицій:

частина колісної техніки № 1: проспект Перемоги – шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром “Святошин”.

під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць стоянок після завершення репетицій:

гусенична та колісна техніка: вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги та далі:

у складі колони під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

після завершення репетицій:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): проспект Перемоги – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): проспект Перемоги та далі:

частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва – аеродром “Святошин”.

Призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадуємо про зміни руху громадського транспорту 22 серпня із 15:30 до 01:15.

Зокрема, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. “Либідська”;

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. “Арсенальна”;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. “Арсенальна”;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. “Почайна”;

автобус № 115 від залізничного вокзалу “Дарниця” до ст. м. “Либідська”;

автобус № 118 від ст. м. “Чернігівська” до ст. м. “Палац спорту”;

автобус № 137-Н від ст. м. “Харківська” до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу “Південний”;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б-ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу “Південний”;

тролейбус № 12 від ст. м. “Васильківська” до ст. м. “Либідська”;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. “Либідська”.