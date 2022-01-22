Про це повідомляють #Букви
Пам’ятні дати
1506 рік – у Ватикані створили Швейцарську гвардію для охорони понтифіків і папської резиденції.
1905 рік – Кривава неділя, яка стала початком революції 1905 року.
1942 рік – з Києва вирушив перший поїзд із робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери). Згодом такі вивезення стануть примусовими.
1918 рік – у будинку Педагогічного музею Мала Рада затвердила IV Універсал, який проголосив Україну незалежною державою.
2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.
Сьогодні народились
- 1561 рік – англійський філософ, історик, політик Френсіс Бекон.
- 1788 рік – англійський поет-романтик Джордж Байрон.
- 1815 рік – російський богослов і проповідник, єпископ Феофан Затворник.
- 1904 рік – радянський дитячий письменник Аркадій Гайдар.
- 1954 рік – радянський і російський актор театру і кіно, продюсер і телеведучий Леонід Ярмольник.
- 1964 рік – український літератор, драматург, політичний і громадський діяч Дмитро Корчинський.
- 1975 рік – сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші.
- 1980 рік – американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, член гурту We Are the Fallen Бен Муді.
- 1983 рік – українська спортсменка, віце-чемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк.
Цього дня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Євстратія Тарсійського – святого чудотворця. Він був ігуменом монастиря на горі Малий Олімп у Туреччині. Помер святий у 95 років.
Прикмети
- Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним.
- Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.
- Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.
- У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.
Чого не можна робити сьогодні
- Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
- Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
- Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.
- Не можна виганяти котів на вулицю.
Іменинники: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.