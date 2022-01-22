День Соборності України, Свято IV Універсалу і день народження попкорну, день провітрювання блокнотних записів, день танцю восьми вуалей.

Про це повідомляють #Букви

Пам’ятні дати

1506 рік – у Ватикані створили Швейцарську гвардію для охорони понтифіків і папської резиденції.

1905 рік – Кривава неділя, яка стала початком революції 1905 року.

1942 рік – з Києва вирушив перший поїзд із робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери). Згодом такі вивезення стануть примусовими.

1918 рік – у будинку Педагогічного музею Мала Рада затвердила IV Універсал, який проголосив Україну незалежною державою.

2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.

Сьогодні народились

1561 рік – англійський філософ, історик, політик Френсіс Бекон.

1788 рік – англійський поет-романтик Джордж Байрон.

1815 рік – російський богослов і проповідник, єпископ Феофан Затворник.

1904 рік – радянський дитячий письменник Аркадій Гайдар.

1954 рік – радянський і російський актор театру і кіно, продюсер і телеведучий Леонід Ярмольник.

1964 рік – український літератор, драматург, політичний і громадський діяч Дмитро Корчинський.

1975 рік – сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші.

1980 рік – американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, член гурту We Are the Fallen Бен Муді.

1983 рік – українська спортсменка, віце-чемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк.

Цього дня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Євстратія Тарсійського – святого чудотворця. Він був ігуменом монастиря на горі Малий Олімп у Туреччині. Помер святий у 95 років.

Прикмети

Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним.

Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.

Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.

У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.

Чого не можна робити сьогодні

Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.

Не можна виганяти котів на вулицю.

Іменинники: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.