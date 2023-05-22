22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день міських фермерів, День Шерлока Холмса та Всесвітній день готів. За церковним календарем вшановують пам’ять Миколи Чудотворця.

Джерело: #Букви.

Міжнародний день біологічного різноманіття. Головна мета цього свята полягає у приверненні уваги людей на проблеми, які пов’язані зі збереженням біологічного світу. Саме від біологічного різноманіття залежать різні аспекти життя: якість харчових продуктів, стабільність клімату, безпечне життя кожної людини. Тому важливо стежити за збереженням різних екосистем на планеті.

Всесвітній день міських фермерів. Хоча свято це маловідоме, проте для сучасної людини дуже важливе. Міськими фермерами називають тих жителів міст, які намагаються вирощувати зелень, фрукти і овочі прямо в своїй квартирі, зближуючись з природою.

День Шерлока Холмса. Обрали дату святкування на честь дня народження (1859 рік) автора, який і створив найвідомішого детектива всіх часів, Артура Конана Дойла. Життя Холмса зображене у 56 розповідях та 4 повістях. Там же йдеться про його відважного та вірного помічника доктора Ватсона. Твори вважаються класикою детективного жанру.

Всесвітній день готів. Неформальне свято представників досить популярної субкультури. Зародилася вона у Великій Британії та Норвегії наприкінці 70-х років XX століття на основі панк-руху. Сьогодні ж більша частина зосереджена в Америці та Європі. Готична субкультура — це протест проти культурний стереотипів, виражається вона за допомогою особливого зовнішнього вигляду, зацікавленністю готичним роком.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Ємен – Національне свято Республіки Ємен. День Єменської єдності (1990)

Шрі-Ланка – День Республіки

Киргизстан – День збройних сил

Гаїті – Національний день суверенітету.

США – Національний день моря. День ванільного пудингу.

Цього дня у світі:

1849 — Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.

1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.

Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі. 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.

1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція “Associated Press”.

1861 — відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі.

1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року).

1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день “неофіційно” став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.

1936 — почався перший чемпіонат СРСР з футболу.

1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий “Сталевий пакт”).

1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.

1971 — відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця.

1972 — Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.

1972 — Нова конституція змінила назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка.

1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.

1990 — Фірма “Microsoft” анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.

1995 — У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка.

1995 — Астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявили на фотографіях, які прислав телескоп “Габбл”, два нові супутники на орбіті Сатурна.

1998 — у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.

2002 — у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.

2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — “Геноцид”).

2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано. Біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Яке сьогодні церковне свято:

22 травня в церковному календарі – день пам’яті Миколи Чудотворця. Вважається одним з найвпливовіших святих Церкви. Саме 22 травня його мощі були перенесені до Бару з Мир Лікійських. Сталося це 1087 року. Прославився святий Миколай як справжній благочестивець, благодійник, захисник нужденних та покровитель.

Прикмети:

Йде дощ — добре вродить зерно.

Квіти на горобині — осінь буде короткою.

Почути квакання жаб до багатого врожаю вівса.

Уночі чутно грім — чекайте на теплу погоду.

Традиції:

У народі 22 травня називали “літнього Миколи”. Святий вважався покровителем сиріт, моряків, бідних людей і мандрівників. Миколая дуже поважали наші предки, тому цей день вважався великим торжеством. Віряни обо’язково відвідували церковну службу, хоча молитву можна прочитати і вдома. Просять зазвичай любові та поваги в сім’ї, душевного спокою.

Іменини сьогодні святкують:

Микола, Йосип, Василь, Дмитрій.