Про це повідомляє пресслужба музею “Становлення української нації”.
У музеї нагадали основні факти життя видатного українського державного діяча.
Петлюра є нащадком давнього козацького роду, мав 8 сестер і братів. Захоплювався історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Гарно співав, грав у виставах.
1909 року, у Москві на вечірці українського земляцтва познайомився зі студенткою Московського університету Ольгою Більською з Полтави. З 1910 року жили в цивільному шлюбі, у 1915-го зареєстрували. В 1911 році народилась донька Леся.
27 липня 1918 року заарештували за звинуваченням у підготовці протиурядового заколоту. Майже 4 місяці утримували в Лук’янівській тюрмі. 13 листопада був звільнений. З Білої Церкви керував антигетьманським повстанням Директорії УНР.
1919 року у травні очолив Директорію. У важких внутрішніх й зовнішніх умовах 10 місяців він очолював збройну боротьбу Армії УНР проти червоної та білої РФ.
Опікується Міністерством мистецтв. Добре знається на інформаційних технологіях та українському культурному продуктові, що може у світі заявити про Україну.
Створює перший державно-інституційний проєкт культурної дипломатії – Українську Республіканську Капелу. У 1919 році у Національному театрі Праги, вперше на світовому рівні виконується хорова композиція “Щедрик” в обробці українського композитора Миколи Леонтовича, яка згодом здобула всесвітню популярність.
Російська пропаганда активно звинувачувала Петлюру у єврейських погромах, котрі здійснювалися військами Антона Денікіна, червоноармійцями, різними грабіжниками та анархістськими загонами.
25 травня 1926-го біля 14-ї години загинув у Парижі від кулі більшовицького агента Самуїла Шварцбарта. “Петлюрівщина” – процес над убивцею відбувався в атмосфері інспірованих й фінансованих Кремлем наклепів щодо антисемітизму Петлюри. На захист кілера виступив й Максим Горький. Більшовицька адміністрація залучила й маніпульований нею міжнародний робітничий рух.
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- Нагадаємо, за результатами останнього опитування, українці почали гірше ставитись до радянських керівників, а от ставлення до захисників України, зокрема й ОУН-УПА, значно покращилось.
- У жовтні 1922-го, в нью-йоркському Карнеґі-холі відбувся концерт української республіканської капели. Це колектив, створений за наказом Симона Петлюри. Капела мала величезний успіх. В програмі були й твори Леонтовича, зокрема “Щедрик”.
- Стало відомо, що у бібліотеках під час тимчасової окупації територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей росіяни вилучали українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього були залучені російські підрозділи “воєнної поліції”.