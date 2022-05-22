22 травня 1879 року, у Полтаві народився Симон Петлюра. Голова Директорії, Головний Отаман військ й флоту Української народної республіки. Займався журналістикою, літературною та театральною критикою.

Про це повідомляє пресслужба музею “Становлення української нації”.

У музеї нагадали основні факти життя видатного українського державного діяча.

Петлюра є нащадком давнього козацького роду, мав 8 сестер і братів. Захоплювався історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Гарно співав, грав у виставах.

1909 року, у Москві на вечірці українського земляцтва познайомився зі студенткою Московського університету Ольгою Більською з Полтави. З 1910 року жили в цивільному шлюбі, у 1915-го зареєстрували. В 1911 році народилась донька Леся.

27 липня 1918 року заарештували за звинуваченням у підготовці протиурядового заколоту. Майже 4 місяці утримували в Лук’янівській тюрмі. 13 листопада був звільнений. З Білої Церкви керував антигетьманським повстанням Директорії УНР.

1919 року у травні очолив Директорію. У важких внутрішніх й зовнішніх умовах 10 місяців він очолював збройну боротьбу Армії УНР проти червоної та білої РФ.

Опікується Міністерством мистецтв. Добре знається на інформаційних технологіях та українському культурному продуктові, що може у світі заявити про Україну.

Створює перший державно-інституційний проєкт культурної дипломатії – Українську Республіканську Капелу. У 1919 році у Національному театрі Праги, вперше на світовому рівні виконується хорова композиція “Щедрик” в обробці українського композитора Миколи Леонтовича, яка згодом здобула всесвітню популярність.

Російська пропаганда активно звинувачувала Петлюру у єврейських погромах, котрі здійснювалися військами Антона Денікіна, червоноармійцями, різними грабіжниками та анархістськими загонами.

25 травня 1926-го біля 14-ї години загинув у Парижі від кулі більшовицького агента Самуїла Шварцбарта. “Петлюрівщина” – процес над убивцею відбувався в атмосфері інспірованих й фінансованих Кремлем наклепів щодо антисемітизму Петлюри. На захист кілера виступив й Максим Горький. Більшовицька адміністрація залучила й маніпульований нею міжнародний робітничий рух.