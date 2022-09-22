22 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

22 вересня у світі відзначають Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз) та День без автомобілів. У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних Йоахіма та Анни, які були батьками Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день захисту слонів: 22 вересня відзначається це, одне з екологічних свят. Воно було встановлено з ініціативи природоохоронних організацій, екологів та небайдужих людей, стурбованих скороченням чисельності цих тварин.

Всесвітній день носорога: цей день – свято для всіх п’яти видів носорогів – чорних, білих, великих однорогих, суматранських та яванських носорогів. Всесвітній день носорога відзначається з 2011 року.

Всесвітній день носорога відзначається щороку для підвищення поінформованості про різні види носорогів по всьому світу та небезпеки, з якими вони стикаються.

Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ: щороку 22 вересня світова спільнота ХМЛ на чолі з Адвокатами пацієнтів із ХМЛ проводить Всесвітній день ХМЛ. 9/22 являє собою генетичну зміну хромосом 9 та 22, яка є причиною хронічного мієлоїдного лейкозу (ХМЛ).

З 2011 року світова спільнота об’єднується, щоб привернути увагу до Всесвітнього дня ХМЛ 22 вересня. Ця дата була обрана для глобальних та місцевих заходів щодо підвищення поінформованості про ХМЛ, що надає символічного значення подіям, проєктам та кампаніям.

День без автомобілів: 22 вересня в багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день без автомобілів.Цей день було започатковано у Франції, коли місцева влада декількох міст вирішили зупинити автомобільний рух на 24 години.

В наступні роки ця традиція поширилась на ряд міст європейських країн, Канади та США. В Україні день без автомобілів не визнано всеукраїнським, але деякі місцеві органи влади організовують 22 вересня акції на підтримку цього свята.

З 2001 року в Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави. Метою цього свята є вшанування пам’яті партизанів та підпільників, а також нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який допоміг наблизити довгоочікувану перемогу в Другій Світовій війні.

Зараз, коли Україна бореться з повномасштабним російським вторгненням, партизанський рух також відіграє значну роль у боротьбі з агресором, перш за все на територіях, які тимчасово окуповані.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Малі – День Незалежності

Болгарія – День незалежності

Естонія – День збройного опору (День уряду Отто Тійфа). Вшанування пам’яті жертв відновлення радянської влади 1944 року (з 2007 року)

Латвія – День єдності балтів

Цього дня у світі:

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна)

1307 — Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави

1499 — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії

1792 — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів

1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою

1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво

1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий

1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці

1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті

1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради

1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

1955 — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.

1968 — українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.

1980 — почалася ірано-іракська війна.

1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку

2012 — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, ексчемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.

Яке сьогодні церковне свято:

22 вересня християни вшановують Йоахіма та Анну, які були батьками Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа. Йоахім походив з царського роду, Анна – з родини священника. За благочестиве життя вони удостоїлися честі стати батьками Богородиці. Пам’ять святих вшановується на наступний день після свята Різдво Пресвятої Богородиці.

Прикмети:

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Традиції:

Наші предки вважали, що 22 вересня не варто починати нічого нового, якщо справа стосується роботи.

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини цього дня відзначають:

Йоахім (Яким), Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.