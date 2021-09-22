Сьогодні, 22 вересня, у світі відзначають Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз). А також сьогодні у світі День без автомобілів.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День партизанської слави. А ще сьогодні день осіннього рівнодення.

День осіннього рівнодення

Це день астрономічного початку осені. Сонце знаходиться під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Період, коли день стає коротшим за ніч, триває від дня осіннього до дня весняного рівнодення.

Цей день в історії:

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна).

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів.

1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою.

1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.

1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий.

1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці.

1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті.

1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради.

1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

1955 — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.

1980 — почалася ірано-іракська війна.

1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.

2012 — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, екс-чемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни сьогодні вшановують пам’ять святих Йоахима та Анни. Батьки Богоматері – Йоахим із роду Давида і Анна з Назарета.

Прикмети погоди:

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Іменини святкують Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.