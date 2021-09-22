Про це повідомляють #Букви.
В Україні сьогодні відзначають День партизанської слави. А ще сьогодні день осіннього рівнодення.
День осіннього рівнодення
Це день астрономічного початку осені. Сонце знаходиться під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Період, коли день стає коротшим за ніч, триває від дня осіннього до дня весняного рівнодення.
Цей день в історії:
1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна).
1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів.
1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою.
1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.
1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий.
1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці.
1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті.
1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради.
1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.
1955 — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.
1980 — почалася ірано-іракська війна.
1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.
2012 — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, екс-чемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни сьогодні вшановують пам’ять святих Йоахима та Анни. Батьки Богоматері – Йоахим із роду Давида і Анна з Назарета.
Прикмети погоди:
Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.
Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.
Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
Іменини святкують Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.