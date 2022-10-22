22 жовтня відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення, Міжнародний день Caps Lock та День Фехнера. За церковним календарем сьогодні вшановується пам’ять святого Якова.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день людей з вадами мовлення: мета цього свята – ознайомити людей з різноманітними вадами мовленнями, якими можуть страждати дорослі та діти. Найважчою вадою вважається заїкання (логоневроз). Це порушення ритму, плавності, організації мовлення.

Міжнародний день Caps Lock: ідея створення цього свята належить американцю Дереку Арнольду. Мета – привернути увагу тих, хто використовує стиль друкування в режимі Caps Lock. Дерек вважає його надмірним і неприпустимим для вираження своїх думок в мережі.

День Фехнера: день присвячено відомому німецькому вченому, філософу та експериментальному психологу Густаву Теодору Фехнеру. Сучасні психофізики вважають цей день своїм професійним святом. Найбільше Фехнер відомий завдяки своїм досягненням, особливо “відкриттям” психофізики як сфери психології, яка вивчає взаємодію між фізичними процесами.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Австралія – День вомбата

США – Національний день горіхів

Цього дня у світі:

794 — Кіото стало столицею Японії.

1618 — Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство

1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом

1883 — у Нью-Йорку відкрилася “Метрополітен-опера”. У перший вечір звучала опера Гуно “Фауст”

1937 — заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.

1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.

1945 — весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон

1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1960 — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.

1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.

1968 — завершений політ американського космічного корабля “Аполлон-7”. Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.

1975 — радянська космічна станція “Венера-9” здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

1995 — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.

2006 — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1” Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар’єру гонщика.

Яке сьогодні церковне свято:

22 жовтня вшановується пам’ять святого Якова, який належав до числа дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. Раніше він носив ім’я Матвій і не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богові.

Прикмети:

Якщо в цей день заготовити дрова, то взимку тепліше буде.

Сніг випадає на талу землю – прикмета того, що наступного року буде поганий урожай.

З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде небагато, і він стане швидко танути.

Звисають бурульки з дахів – прикмета, що осінь буде довгою.

Багато лушпиння на цибулі з урожаю поточного року – зима буде суворою і холодною.

Вишневе листя 22 жовтня ще не опало – чекай відлиги.

Традиції:

Наші предки в цей день мололи пшеницю на крупу і варили з неї кашу. Прийнято було додавати в блюдо шматок сала і пригощати всіх бажаючих.

З крупи також пекли пироги і роздавали сусідам. Вважалося, що такий ритуал забезпечить здоров’я і благополуччя на весь наступний рік.

До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова. Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки.

Іменини цього дня відзначають:

Яків, Авраам, Андроник, Максим, Костянтин, Петро.