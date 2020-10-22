Цього дня світ відзначає Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки, Міжнародний день людей, що заїкаються, День народження ксерокопії, День клавіші CAPS LOCK, День Фехнера (День психофізики).

Про це розповідають #Букви.

В Австралії – День вомбата, у США – День горіхів, в Індонезії – День Сантрі, в Японії – Фестиваль епох (Дзідай-мацурі).

Пам’ятні дати 22 жовтня

794 — Кіото стало столицею Японії.

1618 — Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство.

1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом

1883 — у Нью-Йорку відкрилася “Метрополітен-опера”. У перший вечір звучала опера Гуно “Фауст”.

1937 — заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.

1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.

1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1960 — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.

1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.

1968 — завершений політ американського космічного корабля “Аполлон-7”. Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.

1975 — радянська космічна станція “Венера-9” здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

1995 — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.

2006 — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1” Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар’єру гонщика.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять Якова Алфєєва – одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Інші назви свята: “Яків”, “Яків”, “Яків Студений”, “Древопилець”. У цей день було прийнято випікати пироги та пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це забезпечить добробут і міцне здоров’я на найближчий рік.

Народні прикмети

Якщо людина народилася 22 жовтня, то її талісманом є сапфір.

Сніг випадає на талу землю – до поганого врожаю наступного року.

З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде небагато.

Багато лушпиння на цибулі з урожаю – зима буде суворою і холодною.

Вишневе листя 22 жовтня – до відлиги.

Що не рекомендується робити

До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова.

До цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах.

Не можна сьогодні лаятися та погано думати про рідних.

Не варто в цей день об’їдатися та зловживати алкоголем.

Не можна сьогодні йти до лісу, аби не винести з хати щастя.

Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.

Іменини у Абрама, Андрона, Афанасія, Максима, Петра, Якова, Марка і Костянтина