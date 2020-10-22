Про це розповідають #Букви.
В Австралії – День вомбата, у США – День горіхів, в Індонезії – День Сантрі, в Японії – Фестиваль епох (Дзідай-мацурі).
Пам’ятні дати 22 жовтня
794 — Кіото стало столицею Японії.
1618 — Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство.
1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом
1883 — у Нью-Йорку відкрилася “Метрополітен-опера”. У перший вечір звучала опера Гуно “Фауст”.
1937 — заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
1960 — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
1968 — завершений політ американського космічного корабля “Аполлон-7”. Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
1975 — радянська космічна станція “Венера-9” здійснила посадку на поверхню Венери.
1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
1995 — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
2006 — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1” Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар’єру гонщика.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква вшановує пам’ять Якова Алфєєва – одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Інші назви свята: “Яків”, “Яків”, “Яків Студений”, “Древопилець”. У цей день було прийнято випікати пироги та пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це забезпечить добробут і міцне здоров’я на найближчий рік.
Народні прикмети
Якщо людина народилася 22 жовтня, то її талісманом є сапфір.
Сніг випадає на талу землю – до поганого врожаю наступного року.
З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде небагато.
Багато лушпиння на цибулі з урожаю – зима буде суворою і холодною.
Вишневе листя 22 жовтня – до відлиги.
Що не рекомендується робити
До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова.
До цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах.
Не можна сьогодні лаятися та погано думати про рідних.
Не варто в цей день об’їдатися та зловживати алкоголем.
Не можна сьогодні йти до лісу, аби не винести з хати щастя.
Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.
Іменини у Абрама, Андрона, Афанасія, Максима, Петра, Якова, Марка і Костянтина