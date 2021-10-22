У п’ятницю, 22 жовтня, відзначають Всесвітній день шампанського та Міжнародний день обізнаності про заїкання.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День Фехнера

Міжнародний день Caps Lock

День вомбати в Австралії

Національний день горіхів в США.

Цей день в історії:

794 — Кіото стало столицею Японії.

1618 — Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство.

1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.

1883 — у Нью-Йорку відкрилася “Метрополітен-опера“. У перший вечір звучала опера Гуно “Фауст“.

1937 — заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.

1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.

1945 — весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон.

1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1960 — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.

1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.

1968 — завершений політ американського космічного корабля “Аполлон-7“. Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.

1975 — радянська космічна станція “Венера-9“ здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

1995 — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.

2006 — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1“ Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар’єру гонщика.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни 22 жовтня вшановують пам’ять святого Якова.

Прикмети:

Перший сніг в цей день не обіцяє швидкої зими.

Після осінньої ожеледиці чекай дощу.

Іменини сьогодні святкують: Яків, Андроннік, Афанасія, Авраам, Максим, Петро, Костянтин, Севастьян.