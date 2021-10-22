Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День Фехнера
- Міжнародний день Caps Lock
- День вомбати в Австралії
- Національний день горіхів в США.
Цей день в історії:
794 — Кіото стало столицею Японії.
1618 — Королівський суд Англії засудив полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство.
1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.
1883 — у Нью-Йорку відкрилася “Метрополітен-опера“. У перший вечір звучала опера Гуно “Фауст“.
1937 — заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.
1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
1945 — весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон.
1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
1960 — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені.
1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
1968 — завершений політ американського космічного корабля “Аполлон-7“. Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії.
1975 — радянська космічна станція “Венера-9“ здійснила посадку на поверхню Венери.
1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
1995 — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України.
2006 — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1“ Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар’єру гонщика.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни 22 жовтня вшановують пам’ять святого Якова.
Прикмети:
- Перший сніг в цей день не обіцяє швидкої зими.
- Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
Іменини сьогодні святкують: Яків, Андроннік, Афанасія, Авраам, Максим, Петро, Костянтин, Севастьян.