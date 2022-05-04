Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Високопілля на Херсонщині та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.
Також через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що російські окупанти у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями — це вияв “мужності”.
- Раніше в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі 27 квітня відбулася церемонія прощання з 3-місячною Кірою, її матір’ю Валерією Глодан та бабусею Людмилою Явкіною. Вони загинули 4 дні тому внаслідок удару російської ракети у житловий будинок.
- Також у Рубіжному російські окупанти погрожують вбивати дітей, якщо їхні матері не будуть шпигувати. Вони змушують жінок розвідувати місцезнаходження українських військових.