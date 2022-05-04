Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв за добу не змінилася — 220. Водночас зросла кількість поранених — понад 407.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Високопілля на Херсонщині та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Також через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.