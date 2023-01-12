Пізно ввечері 12 січня Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців на базі ВПС поблизу Мадрида, зокрема 20 з яких пройдуть навчання на системах ППО HAWK для протидії повітряним атакам.

Про це інформує CNN з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Раніше Іспанія відправляє в Україну шість одиниць ППО HAWK.

Більшість військовослужбовців без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку, повідомили в Міноборони. Підготовка також включатиме тренування щодо надання допомоги та лікування поранених у бою.

Навчання в Толедо — це програма, розроблена для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці. Програма є частиною місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні.

Це вже друга група українських армійців, яка прибула до Іспанії для навчання після 64 військових, які приїхали у листопаді та грудні.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прийме 225 українських військових на авіабазі Торрехон.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові оголосив про план спорядити в Україну бойові танки Leopard.

У Пентагоні підтвердили, що наступного тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі США почнуть навчання 90-100 українських військових на ракетній системі Patriot. Навчання триватиме “кілька місяців”.

Довідка. Hawk – основний ЗРК НАТО часів Холодної війни, який цілком може посилити обороноздатність України. Це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. Вона стала на службу армії США у 1959.

Модифікацію, що має можливість використання двох видів ракет, було розроблено компаніями Kongsberg та Raytheon було прийнято на озброєння 1996 року.

Найкраще підходить для ураження сереньовисотних загроз, включаючи літаки, крилаті ракети, а також в умовах насичених рейдів та комплексних заходів протидії.

Основний і єдиний параметр бойових можливостей Hawk – ракета MIM-23.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висота – до 20 км, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Технічні характеристики: дальність виявлення цілей — до 100 км, дальність ураження цілей — до 50 км, максимальна висота цілі — до 20 км, вага – 590 кг, довжина – 5,08 м, боєголовка – 54 кг.