Станом на ранок 17 травня більше ніж 652 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 229 дітей загинуло та понад 423 постраждало. Однак ці цифри не остаточні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

16 травня внаслідок ракетного удару росіян по об’єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.

15 травня внаслідок обстрілів військами РФ міста Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.

Через бомбардування та обстріли РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 140, Київській — 116, Харківській — 100, Чернігівській — 68, Херсонській — 48, Луганській — 47, Миколаївській — 44, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у Києві — 16, Житомирській — 15.