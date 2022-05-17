Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
16 травня внаслідок ракетного удару росіян по об’єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області отримала поранення дівчинка.
15 травня внаслідок обстрілів військами РФ міста Лисичанськ Луганської області був поранений підліток.
Через бомбардування та обстріли РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 140, Київській — 116, Харківській — 100, Чернігівській — 68, Херсонській — 48, Луганській — 47, Миколаївській — 44, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у Києві — 16, Житомирській — 15.
- Нагадаємо, що минулої доби, 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.
- Зокрема сьогодні по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Також після оголошення Генерального штабу щодо початку операції з евакуації оборонців Маріуполя, у Львові, опівночі, спрацювали сирени, після чого пролунала серія потужних вибухів.