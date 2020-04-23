23 квітня в Україні святкують день психолога, тоді як у всьому світі люди відзначають Всесвітній день книги і авторського права, Міжнародний день англійської мови і не тільки.

#Букви зібрали цікаві факти про свята в цей день.

Православний календар: які свята 23 квітня

23 квітня в церковному календарі день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших.

Також православна церква в цей день вшановує пам’ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Марева, або День Сонцезахода.

В сьогоднішній день, згідно з прикметами, можна було дізнатися про свою долю на найближчі три місяці. У цей день заміжня жінка, яка зрадила чоловікові, обов’язково повинна покаятися. Слов’яни вірили: лише щире каяття врятує шлюб і відносини.

Згідно прикметам, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки і зради.

23 квітня: свята в світі

Згідно спадщини ЮНЕСКО, сьогодні Всесвітній день книг і авторського права. Також в світі відзначають День англійської мови в ООН і День іспанської мови в ООН.

У Німеччині 23 квітня День німецького пива, в Іспанії – Сан-Хорхе (День Святого Георгія), в Туреччині – День національної незалежності і дітей Туреччини.

Іменинники 23 квітня

У 1564 році народився Вільям Шекспір, великий англійський поет і драматург.

У 1918 році народився французький письменник Моріс Дрюон.

В 1920 році народився Григорій Тютюнник, український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника.

В 1979 році народився Лаурі Юльонен, вокаліст, лідер і автор пісень фінського рок-гурту The Rasmus, а також сольний виконавець.

У 2018 році з’явився на світ принц Луї Кембриджський, син принца Вільяма, онук принца Чарльза і правнук британської королеви Єлизавети II.

Сьогодні День ангела святкують: Олександр, Максим, Федір, Яків.

23 квітня: цей день в історії

303 рік – за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили християнського воїна Георгія Побідоносця, якого пізніше було канонізовано церквою.

1867 рік – королева Вікторія й імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем.

1889 рік – в листі братові Олександру Антон Павлович Чехов написав фразу, що стала крилатою: “Стислість – сестра таланту”.

1907 рік – Джек Лондон відправився в подорож навколо світу на двощогловому судні.

1913 рік – спуск на воду “Аквітанії”, єдиного лайнера, який брав участь в обох світових війнах.

1928 рік – Верховний суд Канади постановив, що жінки не є “персонами” (фізичними особами).

1935 рік – прийнято нову конституцію Польщі.

1954 рік – в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких володіє м’ячем команда повинна виконати кидок по кільцю.

1956 рік – відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі.

1959 рік – створено Союз журналістів України (нині Національна спілка журналістів України).

1975 року – в Києві відкрився Український музей книги.

1985 рік – перший в Китаї ресторан “Макдоналдс” відкрився в Пекіні.

1992 рік – в Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі “Макдоналдс” (на 700 місць).

2007 – у багатьох країнах світу за ініціативою ООН почалася глобальна тиждень безпеки дорожнього руху.

Прикмети на 23 квітня

Червоне сонце в туманному серпанку – до багатого врожаю.

Вранці туман – протягом дня піде дощ.

Молоді павуки з’явилися – теплі дні настануть незабаром.

Якщо старі павуки сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Після марева чекай бур.

Якщо ліщина прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.

Також в цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується святкувати гучно день народження, не можна вживати алкоголь, не можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.