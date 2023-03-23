Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній метеорологічний день: з 1961 року, 23 березня, під егідою ООН проходить Всесвітній день метеорології. У 1950 році саме в цей день набрала чинності Конвенція Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Гасло свята: ”Погода, клімат і вода в інформаційну еру”. Статистика, зібрана за останні 10 років, свідчить, що понад 80% усіх стихійних лих мають метеорологічне або гідрологічне походження. В 1950-ті роки втрати від усіх стихійних лих у світі оцінювалися в чотири мільярди доларів на рік, а в 1990-ті – в 40 мільярдів доларів на рік.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Пакистан – День Пакистану

Болівія – День моря

Норвегія – Вастлавьї

Азербайджан – День Міністерства екології та День природних ресурсів

Малайзія – День султана Джохора

Цього дня у світі:

625 — відбулась битва біля гори Ухуд (північно-західна частина Аравійського півострова) між воїнами мусульманської умми Медіни на чолі з пророком Мухаммадом і курайшитами-язичниками на чолі з Абу Суфіаном ібн Харбом з Мекки. Попри те, що мусульмани програли цю битву і відступили, курайшити врешті-решт програли війну

1153 — в Констанці на березі Боденського озера укладена угода поміж Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III. Папа сподівався на допомогу Фрідріха проти бунтівних римлян, але так її і не дочекався

1324 — Папа Римський Іоан XXII відлучив від церкви німецького імператора Людовика Баварського. Протистояння Папи та імператора почалось за кілька років до цієї події і продовжувалось з перемінним успіхом ще не один рік опісля.

1400 — п’ятирічного в’єтнамського імператора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) змусили зректися престолу на користь діда по матері, чиновника Хо Куї Лі. Так припинила своє існування династія Чан, що правила В’єтнамом майже 175 років

1513 — Республіка Венеція вступила до Священної Ліги і у Союзі з Лігою боролася з французькими військами Людовика XII

1534 — після довгої дипломатичної тяганини Папа Римський Климент VII урешті-решт оголосив, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається в силі і церква не дасть королю розлучення. На цей час Генріх VIII вже розлучився з Катериною і одружився з Анною Болейн. З цього моменту зв’язки між англіканською церквою та Ватиканом були офіційно припинені

1568 — Катерина Медичі і Карл IX Валуа уклали мирний трактат в Лонжимо, закінчилась друга французька релігійна війна

1743 — в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден була виконана ораторія Георга Генделя “Месія”

1841 — в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт, 309 у Лондоні успішний торгівець вугіллям і патентами Річард Біерд відкрив першу в Європі публічну фотографічну студію. Роком раніше подібний заклад був створений американцем Олександром Волкотом у Нью-Йорку

1849 — на світанку 85 000-не військо сардинського короля Карла Альберта під командуванням генерала Хржановського було вщент розгромлене австрійською армією фельдмаршала Радецького в ході вирішальної битви під Новарою. Сардинське королівство програло Першу італійську війну за незалежність Австрійській імперії і виплатило 65 млн франків контрибуції австрійцям.

1857 — Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого у світі безпечного пасажирського ліфта в п’ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку. Гідравлічний ліфт коштував близько $300, розвивав швидкість 0,20 м/с і приводився в рух від парової машини, встановленої в підвалі будинку.

1868 — засновано Університет Каліфорнії (UC).

1869 — вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторський степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.

1876 — електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.

1891 — у Великій Британії вперше використана сітка для футбольних воріт.

1903 — брати Райт подали патентну заявку на “літальну машину”, що була задоволена 22 травня 1906.

1906 — в Російській імперії дозволили вільне переселення селян.

1913 — потужний торнадо четвертої категорії зруйнував значну частину міста Омаха, штат Небраска, США. 94 особи загинули, завдано збитків на 8 млн доларів

1918 — Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства

1919 — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії “Італійський союз боротьби” (італ. Fasci italiani di combattimento) і прийняв титул дуче. Цей день вважають днем народження італійського фашизму

1928 — Кам’янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником

1933 — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру “Крола” 441 голосом “за” проти 84 “проти” прийнято закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави”. Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора

1935 — президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США

1939 — Угорщина напала на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України

1944 — засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР

1950 — засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.

1956 — за новою конституцією Пакистан перестав бути британським домініоном, проголошений ісламською республікою з федеративним устроєм, урду та бенгальська стали державними мовами.

1963 — у Великій Британії вийшов перший альбом гурту “The Beatles” “Please Please Me”

1965 — о 09:24 (EST) зі стартової платформи LC19 на мисі Канаверал успішно стартувала ракета Титан з пілотованим космічним кораблем Джеміні-3 з двома астронавтами на борту. Астронавт Вірджіл Гріссом став першою людиною, яка побувала у космосі двічі

1966 — у Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського

1983 — президент США Рональд Рейган проголосив “Стратегічну оборонну ініціативу” у холодній війні з СРСР

1988 — Верховна Рада СРСР відмовила Вірменії в передачі їй Нагорного Карабаху

1990 — у відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки

1994 — у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом

1997 — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів — рекордна кількість для однієї операції

1998 — фільм “Титанік” отримав 11 “Оскарів”

2001 — орбітальна станція “Мир” затоплена на “кладовищі космічних кораблів” у Тихому океані

2005 — російський десантний корабель “Микола Фільченков” перетнув державний кордон України в районі міста Феодосія й без дозволу Києва почав висадку на полігон біля гори Опук десанту морської піхоти Чорноморського флоту

2011 — обраний новий предстоятель УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав

2013 — внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. В місті оголошений надзвичайний стан

2020 — Українська Вікіпедія досягла мільйона статей

Яке сьогодні церковне свято:

23 березня віруючими людьми шанується Свята Василина, що загинула як мучениця у 9-річному віці.

Прикмети:

Гроза в цей день – до гарного урожаю.

Похмура погода – буде відмінний урожай льону.

До цього дня повернулися журавлі – весна вступить у свої права і розтане останній сніг.

Якщо в небі кружляє жайворонок – незабаром з’явиться перша трава.

Традиції:

Наші пращури назвали цей день Василиною. Є думка, що їй відома таємниця, яка допомагає уникнути паводків. Саме тому селяни зверталися до неї, щоб вона їм допомогла.

Люди вірили, що свята Василина наділяє весняні струмки пам’яттю і здатністю бачити таємне. Їй молилися, щоб не було повені. А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Іменини сьогодні святкують:

Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.