23 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

23 червня відзначають Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день та Міжнародний день жінок в інженерії. Християни цього дня загадують Тимофія Пруського.

Джерело: #Букви

Міжнародний день вдів: відзначається за ініціативи Організації об’єднаних націй з 2011 року. Має на меті привернути уваги людства до проблем, з якими стикаються вдови та їхні діти.

День державної служби ООН: 20 грудня 2002 року 57-ма Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію 57/277, що проголосила 23 червня Днем державної служби ООН, який відзначатиметься щороку. ООН закликала держави-члени організовувати в цей день спеціальні заходи, що висвітлюють внесок державної служби в процес розвитку.

Міжнародний Олімпійський день: У червні 1894 року у Парижі відбувся міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свою доповідь представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен. У ньому він познайомив присутніх з розробленими ним організаційними основами олімпійських ігор. Саме тоді був створений Міжнародний олімпійський комітет. Пост генерального секретаря МОК зайняв П’єр де Кубертен. Конгрес прийняв рішення про проведення Ігор I Олімпіади в 1896 році в Греції. У 1967 році Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення: 23 червня вважати Міжнародним Олімпійським днем.

Міжнародний день жінок в інженерії: відзначається з 2017 року. Вперше був відзначений як Національний день жінки в інженерній справі в Великій Британії 23 червня 2014 року. У 2016 році отримав патронаж ЮНЕСКО. З 2017 вперше став офіційною міжнародною подією.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Естонія – День Перемоги

Україна – День державної служби

Люксембург – Національне свято Великого Герцогства Люксембург

Польща, Нікарагуа – День батька

Казахстан – День поліції

Молдова – День проголошення суверенітету

Канада – Національний день пам’яті жертв тероризму

США – Рожевий день

Цього дня у світі:

1868 — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку

1888 — у Києві відкрито пам’ятник Богданові Хмельницькому

1917 — на II Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради

1940 — французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету

1941 — почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня)

1961 — набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики

1987 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см

1990 — почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 — розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну

2016 — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід Об’єднаного Королівства з Євросоюзу (“Брекзіт”). Наступного дня прем’єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент “Брекзіту”, оголосив про свій намір вийти у відставку.

2022 — Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статус кандидата не отримала.

Яке сьогодні церковне свято:

23 червня, в православному календарі — день пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Протягом свого життя він розповсюджував слово Боже, надихаючи інших своїм прикладом. Він організовував богослужіння, проповідував милосердя та допомагав загубленим та убогим. Тимофій був прикладом покори й самовідданості, завжди стараючись допомогти іншим в їхніх потребах.

Прикмети:

Гроза і сині хмари сьогодні віщують частий град цього літа.

Якщо на вулиці не видно павуків, то скоро погода зміниться.

Погода спекотна, але повітря вологе – найближчими днями буде дощ.

Вранці пройшов дощ, але залишок дня сухий – до посушливого літа і дощової осені.

Якщо погода похмура, але бджоли не ховаються у вулик, то дощу не буде.

Домашні птахи себе обскубують – до швидкого дощу.

Традиції:

23 червня не можна цілий день сидіти вдома, інакше здоров’я буде слабким. Обов’язково варто хоча б ненадовго вийти на вулицю.

В цю дату не можна скупитися, тому що в майбутньому ви самі потребуватимете грошей.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.