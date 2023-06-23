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23 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

23 червня відзначають Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день та Міжнародний день жінок в інженерії. Християни цього дня загадують Тимофія Пруського.

П’ятниця, 23 червня 2023, 07:49
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Джерело: #Букви

Міжнародний день вдів: відзначається за ініціативи Організації об’єднаних націй з 2011 року. Має на меті привернути уваги людства до проблем, з якими стикаються вдови та їхні діти.

День державної служби ООН: 20 грудня 2002 року 57-ма Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію 57/277, що проголосила 23 червня Днем державної служби ООН, який відзначатиметься щороку. ООН закликала держави-члени організовувати в цей день спеціальні заходи, що висвітлюють внесок державної служби в процес розвитку.

Міжнародний Олімпійський день: У червні 1894 року у Парижі відбувся міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свою доповідь представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен. У ньому він познайомив присутніх з розробленими ним організаційними основами олімпійських ігор. Саме тоді був створений Міжнародний олімпійський комітет. Пост генерального секретаря МОК зайняв П’єр де Кубертен. Конгрес прийняв рішення про проведення Ігор I Олімпіади в 1896 році в Греції. У 1967 році Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення: 23 червня вважати Міжнародним Олімпійським днем.

Міжнародний день жінок в інженерії: відзначається з 2017 року. Вперше був відзначений як Національний день жінки в інженерній справі в Великій Британії 23 червня 2014 року. У 2016 році отримав патронаж ЮНЕСКО. З 2017 вперше став офіційною міжнародною подією.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Естонія – День Перемоги
  • Україна – День державної служби
  • Люксембург – Національне свято Великого Герцогства Люксембург
  • Польща, Нікарагуа – День батька
  • Казахстан – День поліції
  • Молдова – День проголошення суверенітету
  • Канада – Національний день пам’яті жертв тероризму
  • США – Рожевий день

Цього дня у світі:

  • 1868 — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку
  • 1888 — у Києві відкрито пам’ятник Богданові Хмельницькому
  • 1917 — на II Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради
  • 1940 — французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету
  • 1941 — почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня)
  • 1961 — набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики
  • 1987 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см
  • 1990 — почалося повернення кримських татар на Батьківщину
  • 2001 — розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну
  • 2016 — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід Об’єднаного Королівства з Євросоюзу (“Брекзіт”). Наступного дня прем’єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент “Брекзіту”, оголосив про свій намір вийти у відставку.
  • 2022 — Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статус кандидата не отримала.

Яке сьогодні церковне свято:

23 червня, в православному календарі — день пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Протягом свого життя він розповсюджував слово Боже, надихаючи інших своїм прикладом. Він організовував богослужіння, проповідував милосердя та допомагав загубленим та убогим. Тимофій був прикладом покори й самовідданості, завжди стараючись допомогти іншим в їхніх потребах.

Прикмети:

  • Гроза і сині хмари сьогодні віщують частий град цього літа.
  • Якщо на вулиці не видно павуків, то скоро погода зміниться.
  • Погода спекотна, але повітря вологе – найближчими днями буде дощ.
  • Вранці пройшов дощ, але залишок дня сухий – до посушливого літа і дощової осені.
  • Якщо погода похмура, але бджоли не ховаються у вулик, то дощу не буде.
  • Домашні птахи себе обскубують – до швидкого дощу.

Традиції:

  • 23 червня не можна цілий день сидіти вдома, інакше здоров’я буде слабким. Обов’язково варто хоча б ненадовго вийти на вулицю.
  • В цю дату не можна скупитися, тому що в майбутньому ви самі потребуватимете грошей.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.

Теги: 23 червня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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