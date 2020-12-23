23 грудня світ відзначає День снігових ангелів, Свято людського світла, Всесвітній день сноубордингу.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні – День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку, в Канаді – П’яний вечір, у Швеції – День народження королеви, у Мексиці – ніч редису, в США – День сімейних коренів, “Фестивус”, у Судані – День дітей, в Єгипті – День Перемоги, в Індії – День фермера, в Ісландії – День святого Торлака, у Литві – свято Блукаса, в Британії – вечір Тома Боукока.

Пам’ятні дати:

1583 — В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність.

1846 — Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.

1913 — Відбувся перший політ літака І.Сікорського “Ілля Муромець”.

1947 — 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.

1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс.

1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 жителів.

1990 — На всенародному референдумі 88% громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.

1995 — В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.

2015 — російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Міни Красномовного, Євграфа та Єрмогена.

Що сьогодні не можна робити:

Сьогодні заборонено сваритися, лаятися і підвищувати голос.

Не можна займатися важкою роботою.

Прикмети на 23 грудня:

Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.

Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.

Зірки мерехтять – до холоднечі.

Зірки яскраво горять – до холодів.

Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.

Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.

Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.

Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.

Пиво в бочках піниться – до снігу.

Хмари білі по небу пливуть – до морозів.

Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

Іменини у Анни, Єрмогена, Степана, Євграфа, Ангеліни, Олексія, Євгена, Якова, Івана, Стефана, Костянтина, Олександри, Сергія, Тетяни, Петра, Михайла, Григорія та Анатолія.