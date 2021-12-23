Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
583 – В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення – для широких мас ідея об’єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.
1846 – Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.
1873 – Засноване Наукове товариство імені Шевченка.
1913 – Відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського “Ілля Муромець”.
1947 – 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.
1947 – У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.
1953 – народилася Романова Марія Володимирівна – голова Російського імператорського дому (2009 рік).
1954 – Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.
1968 – Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.
1972 – Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.
1972 – Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм “Живі”.
1983 – Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.
1986 – У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.
1990 – На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.
1991 – Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.
1995 – В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.
2015 – російські хакери здійснили Кібератаку на енергетичні компанії України.
Сьогодні народилися
- 1573 – Джованні Баттіста Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.
- 1743 – Іполит Богданович, поет, видавець, перекладач. Випускник Києво-Могилянської академії.
- 1790 – Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик-орієнталіст, лінгвіст. Визнаний засновник єгиптології, якому вдалось розшифрувати ієрогліфи.
- 1799 – Карл Брюллов, російський живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).
- 1878 – Степан Тимошенко, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки. Основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.
- 1882 – Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові. Убитий польським шовіністом під час студентських виступів 01.07.1910.
- 1924 – Михайло Водяной (Вассерман), артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім’я, народний артист СРСР.
- 1925 – П’єр Береговуа, французький прем’єр-міністр українського походження.
- 1934 – Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно (Зоя у фільмі “Три плюс два”, дочка професора Мальцева у “Джентльменах удачі”, Ірина Соболевська у “Місце зустрічі змінити не можна”).
- 1950 – Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер. З 2008-го – тренер національної збірної Іспанії.
- 1968 – Карла Бруні, італо-французька модель, поп-співачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі
- 1968 – Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.
- 1979 – Скотт Гомес, американський хокеїст.
Православна церква 23 грудня вшановує пам’ять святого Міни Златоустого. У народі свято назвали “День Міни”. До нього з молитвою зверталися за допомогою, щоб допоміг повернути зір. Також, за повір’ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- стоїть ясна погода – скоро вдарять морози;
- сніг вітром легко розноситься – літо буде без дощів.
Що не можна робити сьогодні
Не можна займатись важкою роботою.
Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу.
Не можна позичати гроші та речі.
Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу.
Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -21,0°С, а найтеплішим у 1960-му: 8,6°С.