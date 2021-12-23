23 грудня в Україні відзначають День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку, в Канаді - П'яний вечір, в Судані - День дітей, в США – Фестивус, День пфеффернюссе, День сімейних коренів, День передарювання, в Мексиці - Ніч редису, в Литві - Свято Блукаса, в Швеції - День народження королеви Сільвії, в Індії - День фермера, в Ісландії - День святого Торлака, в Британії - Вечір Тома Боукока, в Єгипті - День Перемоги, День звільнення Порт-Саїда.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

583 – В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення – для широких мас ідея об’єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.

1846 – Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.

1873 – Засноване Наукове товариство імені Шевченка.

1913 – Відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського “Ілля Муромець”.

1947 – 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

1947 – У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.

1953 – народилася Романова Марія Володимирівна – голова Російського імператорського дому (2009 рік).

1954 – Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.

1968 – Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 – Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.

1972 – Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм “Живі”.

1983 – Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1986 – У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.

1990 – На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 – Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.

1995 – В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.

2015 – російські хакери здійснили Кібератаку на енергетичні компанії України.

Сьогодні народилися

1573 – Джованні Баттіста Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.

1743 – Іполит Богданович, поет, видавець, перекладач. Випускник Києво-Могилянської академії.

1790 – Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик-орієнталіст, лінгвіст. Визнаний засновник єгиптології, якому вдалось розшифрувати ієрогліфи.

1799 – Карл Брюллов, російський живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).

1878 – Степан Тимошенко, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки. Основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.

1882 – Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові. Убитий польським шовіністом під час студентських виступів 01.07.1910.

1924 – Михайло Водяной (Вассерман), артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім’я, народний артист СРСР.

1925 – П’єр Береговуа, французький прем’єр-міністр українського походження.

1934 – Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно (Зоя у фільмі “Три плюс два”, дочка професора Мальцева у “Джентльменах удачі”, Ірина Соболевська у “Місце зустрічі змінити не можна”).

1950 – Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер. З 2008-го – тренер національної збірної Іспанії.

1968 – Карла Бруні, італо-французька модель, поп-співачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі

1968 – Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.

1979 – Скотт Гомес, американський хокеїст.

Православна церква 23 грудня вшановує пам’ять святого Міни Златоустого. У народі свято назвали “День Міни”. До нього з молитвою зверталися за допомогою, щоб допоміг повернути зір. Також, за повір’ям, він вчить відрізняти погану людину від хорошої.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

стоїть ясна погода – скоро вдарять морози;

сніг вітром легко розноситься – літо буде без дощів.

Що не можна робити сьогодні

Не можна займатись важкою роботою.

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу.

Не можна позичати гроші та речі.

Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу.

Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -21,0°С, а найтеплішим у 1960-му: 8,6°С.